Tv Play e il Genoa, UFFICIALE la official partnership

Tv Play allarga le sue partnership nel campionato di Serie A: anche il Genoa tra i club a sponsorizzare il marchio

Più di 20 milioni di contatti a trimestre, questi i numeri che stanno rendendo Tv Play una realtà sempre più affermata nel mondo della cross-medialità. Il canale Twitch che supporta la redazione di Calciomercato.it e la WEB 365 è ormai il primo in Italia a livello sportivo ed è diventato protagonista di contenuti sempre più completi a beneficio degli appassionati. Allargando la propria sfera di influenza anche alla Serie A.

Tv Play sarà infatti official partner per la stagione calcistica 2023/2024 di ben tre club. Il Cagliari, il Verona e anche il Genoa. Nello stadio di Marassi, il logo di Tv Play sarà esposto nei backdrop delle interviste pre e post partita, nei led a bordo campo e nei maxi schermi. L’emittente è ormai diventata interlocutrice privilegiata del pianeta calcistico italiano e non solo e non intende fermarsi.