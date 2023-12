Tornqvist alla ribalta, piace anche in Italia | ESCLUSIVO

Il giovane portiere svedese interessa ad almeno quattro società nostrane. Possibile accordo col Mjallby già nel calciomercato di gennaio

Potrebbe essere in Italia il futuro prossimo di Noel Tornqvist, promettente portiere svedese in forza al Mjallby. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sul classe 2002 hanno messo gli occhi Genoa e Sassuolo.

Alto un metro e novantacinque, con 3 presenze in Under 21, Tornqvist interessa pure in Serie B. Nello specifico a Venezia, Bari e Cremonese. La sua valutazione è di circa 2 milioni e un accordo potrebbe essere trovato già nella sessione di gennaio ormai alle porte.

Il Mjallby può cederlo subito ma tenerlo fino al termine della stagione con la formula del prestito. Sul ragazzo ci sono anche club inglesi.

A livello statistico e non solo, Tornqvist è considerato il miglior portiere dell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese. 33 le presenze nella stagione in corso, mentre il suo contratto scade a giugno 2026.