Serie A, portiere infortunato si consola così: il video diventa virale

Un portiere di Serie A è ancora infortunato, ma i tifosi lo consolano così: il video diventa virale e viene condiviso anche dal calciatore.

A volte i tifosi dimostrano il proprio affetto ed apprezzamento nei confronti dei tifosi della propria squadra in una maniera davvero molto particolare: un frase, un coro allo stadio…o una canzone. È successo alla Salernitana, con un tifoso che ha postato sui social network una rivisitazione in chiave calcistica della sigla del famosissimo cartone animato “Occhi di gatto”, ma dedicata ad Ochoa.

Il portiere dei campani, infortunato da quasi un mese, ha apprezzato talmente tanto il contenuto che il suo grande tifoso ha pubblicato che, divertito, ha deciso di condividerlo con tutti i suoi numerosissimi fan e follower sui social, contribuendo a renderlo virale. Nel video anche una serie di parate dell’ex estremo difensore dello Standard Liegi e del Granada.

Salernitana, tifoso scrive una canzone per Ochoa: il video

Non è un momento facile per la Salernitana, relegata all’ultimo posto in classifica in questo campionato di Serie A. La squadra, dopo il cambio in panchina, sta cercando di ripartire per ritrovare la quadra e cercare di raggiungere la fantomatica quota salvezza che, quest’anno più che mai, sembra essere complicata.

I soli otto punti conquistati in stagione, tuttavia, non hanno spento l’entusiasmo di questo tifoso che, in un clima di contestazione contro la squadra per i risultati poco lusinghieri, non smette di incitare il portiere titolare della squadra.

Vaya joyita de FB jajajajajaja pic.twitter.com/pDNUsWd3V1 — Lex (@petalsoffrans) December 12, 2023

Chissà se questo piccolo segnale possa essere non solo un messaggio ai tifosi che contestano la squadra affinché possano tornare a sostenerla, oppure possa essere un’ulteriore spinta per la rosa, una motivazione in più per cercare di fare bene e ritornare in carreggiata. Solo il tempo potrà dirlo.