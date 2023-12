Rivoluzione Sarri in Champions: contro l’Atletico un big finisce in panchina

Sarri è pronto a rivoluzionare il reparto d’attacco della Lazio in Champions League: un big sta per finire in panchina.

La Lazio vola a Madrid in vista della Champions League, dove ad attendere la squadra ci sarà l’Atletico di Simeone, con l’obiettivo di andare a conquistare il primo posto in classifica nel girone. Le due squadre, infatti, distano solo un punto, con i biancocelesti che inseguono e che sono pronti a compiere il sorpasso.

In casa dei Cholchoneros, infatti, gli aquilotti si affideranno molto probabilmente ad una formazione leggermente rimaneggiata in cui, però, in attacco, ci dovrebbe essere una grossa novità.

Se, infatti, Ciro Immobile in campionato sta faticando dal punto di vista realizzativo, dall’altra parte in Europa quest’anno ha sempre fatto molto bene: tre gol nelle ultime due partite, ossia tutta la produzione offensiva della squadra ruota tutta attorno a lui. Per questo motivo sorprende il fatto che, salvo clamorosi colpi di scena, questa sera si siederà in panchina per riposare. Ecco chi dovrebbe scendere in campo al suo posto.

Atletico Madrid-Lazio, Immobile in panchina: gioca Castellanos?

Ciro Immobile dovrebbe sedersi in panchina per lasciare spazio a Castellanos, che guiderà l’attacco dei biancocelesti nella delicata trasferta in Champions League in terra spagnola. Per l’attaccante classe 1998, infatti, questa sarà una grandissima occasione per cercare, in qualche modo, di sbloccarsi e per cercare di sbloccarsi anche in Champions, dopo averlo fatto in campionato contro l’Atalanta.

Accanto a lui ad aiutarlo dovrebbero esserci Felipe Anderson e Zaccagni, che proveranno a servire cross e palloni giocabili con l’obiettivo di finalizzare la mole di gioco prodotta. Un banco di prova importante per Taty che, in quest’annata, ha alternato buone prestazioni a gare in cui tutti i tifosi e non solo si aspettavano qualcosa in più. Il fatto che Sarri gli voglia dare questo delicato ruolo significa che, da parte dell’ambiente, c’è grande fiducia. E per un calciatore, come sappiamo, è fondamentale per fare bene.