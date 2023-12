Offerta mai vista: la Juventus resta a mani vuote

Sorpasso sulla Juventus: i bianconeri rischiano di essere beffati sul mercato per il nuovo gioiello del calcio europeo

Potrebbe sfumare l’arrivo della stellina Vasilije Adzic alla Juventus. È forte e concreto infatti l’inserimento del Bologna per il centrocampista montenegrino classe 2006.

Il sodalizio Felsineo del Ds Sartori varie infatti formulato una proposta allettante – intorno ai 6 milioni di euro – per rileggere baby talento al Buducnost Podgorica, squadra di appartenenza di Adzic. La conferma riva direttamente dal Ds della società montenegrina Delibasic: “Era da tempo che un club italiano non faceva un’offerta del genere per un giocatore dell’ex Jugoslavia“. L’idea del Bologna sarebbe quella di lasciare Adzic nella sua attuale squadra fino a giugno per terminare la stagione e farlo sbarcare in Emilia la prossima estate quando avrà compiuto la maggiore età. Il gioiello montenegrino negli ultimi tempi aveva attirato le attenzioni delle big d’Europa, tra le quali spiccavano appunto la Juventus e il Manchester City.

Sia i bianconeri che i campioni d’Europa rischiano però di essere beffati dal Bologna, che fa sul serio per assicurarsi il cartellino del baby centrocampista e strapparlo alla concorrenza. I felsinei sarebbero quindi in pole position per Adzic e puntano a chiudere nelle prossime settimane l’ingaggio per giugno del talento classe 2006.