Milan, anche il Napoli ti ha superato: la classifica che mette nei guai Pioli

Il Milan è stato superato anche dal Napoli, una particolare classifica ha messo ulteriormente nei guai Stefano Pioli: di cosa si tratta

La stagione del Milan è stata costellata, fin qui, di alti e bassi. In campionato i rossoneri sono terzi, ma appaiono ormai lontanissimi dalla corsa tra Juventus e Inter per la vittoria dello Scudetto. In Champions la situazione è ancora più drammatica, con un ultimo posto nel girone di ferro nel quale sono state sorteggiate anche PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

Stefano Pioli è da tempo in discussione e, proprio questa sera, avrà una chance colossale per scrivere la storia e compiere una vera e propria impresa. Per passare il girone, infatti, deve sperare di battere il Newcastle e che il Borussia vinca sul PSG. Solo a quel punto riuscirebbe ad accedere agli ottavi di finale da secondo.

Sembra una missione quasi impossibile, tant’è che la speranza maggiore è quella di battere quanto meno gli inglesi e puntare all’Europa League. Un successo che però non basterebbe, almeno per il momento, a ribaltare una particolare classifica nella quale il Milan è stato scavalcato anche dal Napoli.

Milan, così non va: l’ennesimo tonfo in classifica

In campionato la partenza del Napoli è stata persino peggiore di quella di Giroud e compagni, tanto da posizionarsi momentaneamente al sesto posto in classifica. Una debacle clamorosa per i campioni d’Italia in carica, che, però, hanno passato il girone di Champions.

La vittoria sul Braga ha permesso, infatti, ai partenopei di scavalcare il Milan in una particolare classifica. Parliamo di quella legata al Mondiale per Club del 2025, una competizione ricchissima alla quale prenderanno parte ben 32 squadre.

Al momento, tra le italiane, solo l’Inter si è assicurata l’accesso, mentre il secondo club coinvolto sarà la Juventus. Ad accedere alla kermesse saranno solamente 2 società del nostro paese, motivo per cui Napoli e Milan stanno lottando aspramente per superare i bianconeri, privati di ogni competizione europea in questa stagione.

Il Milan, però, è stato appunto scavalcato dal Napoli nel ranking UEFA. Gli azzurri hanno raggiunto i 41 punti, contro i 39 dei rossoneri, che, solo vincendo a Newcastle potrebbero riagganciare gli azzurri e sperare ancora, almeno in Europa League.

In caso di sconfitta, invece, solo il Napoli potrebbe tentare ancora l’assalto ai bianconeri, gettando ancora più nell’oblio Stefano Pioli. Anche per Mazzarri l’impresa sarà estremamente ardua, dato che la Juve è a 47 punti e per agganciarla servirebbero almeno una vittoria e un pareggio agli ottavi di finale di Champions, con annesso passaggio del turno, e una vittoria persino ai quarti. Insomma, per Milan e Napoli non sarà affatto facile, ma i rossoneri sono chiamati solo al miracolo.