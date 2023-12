Vlahovic-Chiesa, uno solo rinnova: “La Juve ha scelto chi sacrificare”

C’è un ostacolo che potrebbe impedire alla Juventus di rinnovare il contratto del suo top player

Reduce dalla vittoria non semplice contro il Napoli, la Juventus continua a dare del filo da torcere all’Inter in cima alla classifica. La formazione bianconera, in piena lotta per lo scudetto, potrebbe decidere di rinforzarsi il prossimo gennaio all’apertura del mercato di riparazione.

Uno dei nomi più gettonati, come raccontato dalla nostra redazione, è quello di Kalvin Phillips in prestito dal Manchester City. Operazione che, secondo quanto riferito da Giovanni Albanese in diretta su TV Play, potrebbe entrare nel vivo a breve: “Ci sarà un incontro nei prossimi giorni per tornare a parlare del suo acquisto. La Juve sta valutando l’idea di intervenire sul mercato a gennaio, ma sia Giuntoli che Manna si ritengono soddisfatti della rosa attuale a disposizione di Allegri. Vedremo. Nicolussi Caviglia si sta dimostrando una pedina importante e forse ora abbiamo capito perché la società non ha voluto darlo in prestito”.

Per quanto riguarda il capitolo cessioni, invece, da tenere d’occhio per il giornalista è Iling Jr: “E’ sicuramente il più sacrificabile dei giovani della Juve, ha giocato meno ed è in scadenza nel 2025. Non vedo acquisti a gennaio di prima fascia, la Juve ha raggiunto un equilibrio che deve essere preservato. Inoltre va sottolineato come la Juve può fare un acquisto solamente in caso di una cessione”.

Calciomercato Juve, rinnovo Vlahovic si complica: “Più facile Chiesa”