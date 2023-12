La rimonta non basta: il Milan saluta la Champions. Lazio sconfitta e seconda

Impresa a metà per il Milan che vince a Newcastle e retrocede in Europa League. Lazio ko con l’Atletico e seconda.

Consolazione Europa League per il Milan. La squadra di Pioli doveva vincere e tifare Borussia: il loro i rossoneri lo fanno, anche se in rimonta e con grande sofferenza, ma il Psg vince in Germania e manda il club lombardo in Europa League. Sconfitta per la Lazio in casa dell’Atletico Madrid con Sarri che deve accontentarsi del secondo posto con il rischio di affrontare una big agli ottavi.

Finisce così l’ultima giornata della fase a gironi per le italiane. Al St. James’ Park finisce 1-2 dopo che i Magpies sono passati in vantaggio nel primo tempo. Il gol di Pulisic nella ripresa segna l’inizio della riscossa per il Milan che trova poi nel finale il gol vittoria firmato da Chukwueze che vale il terzo posto e il passaggio in Europa League. Questo perché il Psg pareggia con il Borussia Dortmund e si prende il secondo posto.

Champions, Atletico-Lazio 2-0: Sarri si accontenta del secondo posto

Se il Milan non può ridere, anche la Lazio non esce bene dall’ultima giornata. I biancocelesti perdono 2-0 in casa dell’Atletico Madrid che si confermano primi: gol di Griezmann nel primo tempo e di Lino della ripresa per un trionfo Colchoneros che non è mai stato in dubbio.

Negli altri gironi, il Barcellona perde in casa dell’Anversa (3-2) ma si conferma primo nonostante il successo del Porto sullo Shakhtar (5-3).

GRUPPO E

ATLETICO MADRID-LAZIO 2-0: 6′ Griezmann (A), 51′ Lino (A)

CELTIC-FEYENOORD 2-1: 33′ Palma rig. (C), 82′ Minteh (F), 90+1′ Lagerbielke (C)

Classifica: Atletico Madrid 14, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic 4

GRUPPO F

NEWCASTLE-MILAN 1-2: 33′ Joelinton (N), 59′ Pulisic, 84′ Chukwueze (M)

BORUSSIA DORTMUND-PSG 1-1: 51′ Adeyemi (B), 56′ Zaire-Emery

Classifica: Borussia Dortmund 11, Psg 8, Milan 8, Newcastle 5

GRUPPO H

Porto-Shakhtar Donetsk 5-3

Anversa-Barcellona 3-2: 2′ Vermeeren (A), 36′ Torres (B), 56′ Janssen (A), 90+1′ Guiu (B), 90+4′ Ilenikhena (A)

Classifica: Barcellona 12, Porto 12, Shakhtar 9, Anversa 3

GRUPPO G

Stella Rossa-Manchester City 2-3 : 19′ Hamilton (M), 62′ Bobb (M), 76′ Hwang In-Beom (S), 85′ rig. Phillips (M), 90+1′ Katai (S)

Lipsia-Young Boys 2-1: 51′ Sesko (L), 53′ Colley (Y), 56′ Forsberg (L)

Classifica: Manchester City 18, Lipsia 12, Young Boys 4, Stella Rossa 1

Champions League, le avversarie di Inter, Lazio e Napoli

A passare il turno sono quindi tre italiane, tutte come seconde. Per Inter, Lazio e Napoli il sorteggio di lunedì prossimo si preannuncia complicato con tante big potenziali avversarie.

INTER: Atletico Madrid, Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid

LAZIO: Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Real Sociedad

NAPOLI: Atletico Madrid, Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Sociedad