Cagliari e Tv Play insieme, la partnership UFFICIALE

Tv Play e il Cagliari legati da una partnesrhip per la stagione calcistica in corso, l’annuncio ufficiale del club sardo

Tv Play è sempre più protagonista nel mondo dello sport e del calcio italiano, raccontandolo dall’interno con uno stile tutto nuovo ed essendo ormai uno dei canali più importanti in tutto il web. Per numero di utenti, il primo canale Twitch in Italia a tema sportivo. Un emittente streaming che collabora strettamente con Calciomercato.it e che muove passi sempre più imponenti nel mondo dell’editoria e non solo.

Tv Play è diventato infatti official partner del Cagliari, oltre che del Verona e del Genoa, nel campionato di Serie A. Il club sardo ha annunciato la partnership con un comunicato ufficiale in cui spiega che per la stagione 2023/2024 il brand del canale sarà valorizzato all’interno della Unipol Domus Arena dove la squadra rossoblù disputa le sue gare interne, presenziando sui maxi schermi, sui led a bordo campo e sui backdrop delle interviste pre e post gara.