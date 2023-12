Napoli-Inter non è ancora finita: sono tutti d’accordo

Ecco i dialoghi dell’arbitro Massa e della Sala Var di Lissone, nel corso del match del Maradona, che tanto ha fatto discutere

Napoli-Inter ha fatto discutere davvero tanto. Dopo una settimana gli episodi del match del Maradona sono finiti sotto la lente di ingrandimento di ‘Open Var’.

Si parte con l’azione del primo gol, quello in cui gli azzurri hanno protestato per un presunto fallo di Lautaro Martinez ai danni di Lobotka

Al programma di DAZN va così in onda la conversazione tra Massa e la Sala Var sull’episodio. L’arbitro è convinto fin da subito che non ci sia fallo: “Non c’è niente, stai tranquillo, ero ad un metro di distanza. Non è mai fallo”. Pochi dubbi anche da parte della Sala Var: “Palla e poi dopo c’è uno scontro e va via. Fallo assolutamente no. Ha preso il pallone e gioca chiaramente”. E’ evidente come arbitro, VAR e AVAR sono d’accordo. Marelli conferma, invece, la sua versione e come per lui ci sia fallo, ma è un episodio valutativo e quindi anche la sua opinione è opinabile”.

Open Var: “Contatto Acerbi-Osimhen leggerissimo”

Si parla poi del secondo episodio, quello del fallo di rigore di Acerbi ai danni di Victor Osimhen. Per Marelli il contatto non è sufficiente per fischiare la massima punizione.

Una linea, che appare essere quella seguita, da Massa e dei suoi assistenti. Ecco quanto emerge dai dialoghi mandati in onda da ‘Open Var’. Anche in questo caso l’arbitro non ha dubbi: “Niente, gioca gioca”, ammette. Poi la Sala Var dopo una ricerca accurata, guardando diverse telecamere: “Per me è un tocco leggerissimo, per me è nulla”, sentenziano da Lissone. Tutti e tre quindi sono d’accordo sul fatto che non ci sia rigore