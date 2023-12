Inzaghi si prende un rischio senza Lautaro: ballano 21 milioni

L’Inter affronta questa sera al Meazza la Real Sociedad: in palio il primo posto nel girone di Champions League, le probabili formazioni

Lo scontro diretto di San Siro tra Inter e Real Sociedad vale il primo posto e non solo nel Gruppo D di Champions League.

Nerazzurri e baschi sono appaiati in classifica a quota 11 e per la compagine di Simone Inzaghi ci sarà un solo risultato a disposizione per prendersi il primato considerando la migliore differenza reti degli avversari. L’allenatore piacentino è orientato comunque ad affidarsi al turnover in vista anche degli impegni in campionato e nella rifinitura della vigilia ha provato un’Inter senza i big Barella, Lautaro Martinez e Bastoni. A sorprende sarebbe soprattutto l’esclusione iniziale del capitano, un po’ stanco dopo gli ultimi impegni. Al suo posto chance dall’inizio per Sanchez in tandem con Thuram. Come annunciato anche dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa ritroverà una maglia Frattesi a centrocampo, mentre Cuadrado va verso la prima da titolare in nerazzurro. Nelle retrovie davanti Sommer spazio invece a Carlos Augusto da braccetto sinistro. Nella Real Sociedad per Alguacil in mediana c’è il dubbio Zubimendi, non al meglio della condizione. In attacco si va invece verso il tridente formato da Kubo, Oyarzabal e l’ex Roma Sadiq.

Inter-Real Sociedad, probabili formazioni e dove vederla in TV

Inzaghi si prende un rischio visto che il primato del raggruppamento mette in ballo di diversi milioni: 2,8 per la vittoria, quasi 11 dell’eventuale accesso ai quarti con un incrocio più morbido agli ottavi di finale e un nuovo incasso quindi al botteghino intorno ai 7 milioni. Per un totale vicino ai 21 milioni di euro.

Inter-Real Sociedad, match della fase a gironi di Champions League e in programma questa sera alle 21 al Meazza di Milano, sarà arbitrato dalle svizzero Scharer (San al VAR). La sfida tra i nerazzurri e gli spagnoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati ai canali Sky Sport e alla piattaforma Mediaset Infinity.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Stankovic, Bastoni, Asllani, Klaassen, Barella, Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Pavard, de Vrij, Dumfries,

Squalificati: –

Diffidati: Asllani, Mkhitaryan

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, LeNormand, Munoz; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal. A disposizione: Marrero, Odriozola, Tierney, Pacheco, Elustondo, Martin, Olasagasti, Fernandez, Zakharyan, André Silva, Zarate, Dadie. Allenatore: Alguacil

Indisponibili: Merquelanz, Mendez, Barrenetxea, Cho

Squalificati: –

Diffidati: Merino