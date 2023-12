Inter, incoronazione in diretta: “Può vincere tutto”

Le parole dell’ex attaccante di Fiorentina e Juventus Valeri Bojinov, ospite della diretta twitch di ‘Tv Play’

L’avvio di stagione dell’Inter è stato praticamente perfetto: vittorie, tanti gol e una superiorità netta che hanno portato ad un primo posto in campionato e alla qualificazione alla fase successiva di Champions League.

E per Valeri Bojinov, attaccante bulgaro che ha calcato i prati della nostra Serie A negli anni 2000, il futuro dei nerazzurri si prospetta roseo. Intervenuto nella diretta twitch di ‘Tv Play’, ne ha parlato così: “L’Inter ha una rosa ampia anche se non gioca Lautaro Martinez. Chiunque scende in campo lascia il segno: se fossi un giocatore dell’Inter sarei felice anche senza giocare tanto. Hanno la consapevolezza di essere forti e la finale di Champions dello scorso anno ha dato ulteriore spinta e fiducia.” Un punto di vista, quello dell’ex Juventus e Fiorentina, rafforzato dalla brillante gara vinta 4-0 dall’Inter nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese. Una profondità di rosa che, anche in virtù dei tanti impegni ravvicinati, permette a Simone Inzaghi di fare rotazioni e risparmiare le forze.

Bojinov approva anche il Napoli: “Giocano bene, si riprenderanno”

L’ex attaccante, che ha regalato alcune perle rimaste negli annali grazie alle sue grandi doti balistiche, si è soffermato a parlare anche del Napoli, esprimendo un parere piuttosto positivo sugli azzurri:

“Il Napoli è una gran bella squadra, non butta mai il pallone e anche a Torino contro la Juventus ha disputato un’ottima partita. Secondo me riusciranno a risolvere i problemi di questi ultimi mesi. Contro Inter e Juve ha perso, ma non ha giocato male. Hanno pagato l’addio di un grande allenatore come Luciano Spalletti: il suo addio ha creato un problema enorme”.