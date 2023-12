Giuntoli lo vuole a tutti i costi: 48 milioni per lo scudetto

La Juventus intenzionata a rafforza la rosa di Allegri con un nuovo centrocampista: un nome su tutti stuzzica la fantasia di Giuntoli

La Juventus studia il piano per regalare un nuovo centrocampista a Massimiliano Allegri, che non vada solo a fare numero ma che possa aumentare il tasso qualitativo del reparto, orfano degli squalificati Pogba e Fagioli.

I nomi sul taccuino sono diversi nelle ultime settimane, con Kalvin Phillips in prima fila e il pressing di Giuntoli e Manna per strappare il sì al prestito del Manchester City. Prossimamente ci sarà un nuovo blitz degli uomini mercato della Continassa in Inghilterra, con il nazionale inglese che non rientra nei piani di Pep Guardiola e con i ‘Citizens’ che potrebbero partecipare in maniera concreta al pagamento dell’ingaggio del giocatore. De Paul e Fabian Ruiz sono altri due profili stimati da Allegri, però a differenza di Phillips Atletico Madrid e Paris Saint-Germain non li lascerebbero partire a cuor leggero vorrebbero incassare una cifra vicina ai 30 milioni per dare il via libera alla cessione.

Calciomercato Juventus, il sogno di Giuntoli è Koopmeiners: ostacolo Atalanta

Un nome cerchiato in rosso resta inoltre quello di Samardzic, pallino di Giuntoli che potrebbe però rimandare l’assalto a giugno vista la volontà dell’Udinese di non privarsi del suo gioiello a metà stagione a causa della delicata situazione di classifica.

Ma c’è un sogno nella lista della spesa del capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ per il colpo scudetto e porta Teun Koopmeiners. Il nazionale olandese ha in Giuntoli uno dei principali estimatori e già ai tempi del Napoli aveva tentato l’affondo per l’alfiere di Gasperini. Convincere l’Atalanta a cedere a metà stagione il suo diamante pregiato sarà però impresa ardua e servirà un’offerta davvero importante per far cambiare idea alla società orobica. Koopmeiners non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2025, ma la ‘Dea’ non è comunque intenzionata a fare sconti e valutata almeno 48 milioni di euro il centrocampista classe ’98. E mettere da parte a gennaio un prezioso tesoretto con le uscite (Iling-Junior in primis) potrebbe anche non bastare alla Juventus per strappare il sì dell’Atalanta.