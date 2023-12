Con Ibra cambia tutto: già scelto il sostituto di Pioli

Dopo il ritorno ufficiale di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ecco cosa può cambiare sulla panchina rossonera: l’eventuale erede è già pronto

Il Milan corre ai ripari. Con la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta i rossoneri hanno confermato una volta di più il momento complicatissimo a livello di risultati oltre che di gioco. E lo scudetto che si è già allontanato in maniera sensibile, visti i 9 punti di ritardo dall’Inter dopo 15 giornate, lo dimostra.

E la Champions intanto rischia di chiudersi domani contro il Newcastle a meno di miracoli. Una serie di fattori che ha accelerato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ieri diventato ufficiale. Lo svedese sarà partner operativo di RedBird, collaborando quindi con il team di investimento globale della società nei settori sport, media e intrattenimento. Ovviamente il campo d’azione di Ibra sarà anche nel Milan, in cui sarà Senior Advisor della proprietà, svolgendo un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del club. Zlatan sarà quindi una figura di supporto anche e soprattutto per i giocatori in questo momento, un po’ come accadeva prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Milan, Pioli si gioca tutto in due partite: pronto Abate

A tal proposito, nel comunicato del Milan e di RedBird, non compare mai la figura dell’allenatore in quelle che rientrano nelle sue ‘mansioni’. Probabilmente per non mettere formalmente pressione al mister Stefano Pioli e non creare da subito disguidi anche a livello comunicativo. Anche perché della sua figura potenzialmente ingombrante per il tecnico rossonero se ne parla da un po’.

Ma nominando un “ruolo attivo nelle operazioni sportive del club” in qualche modo si lascia tutto aperto, con Ibrahimovic che inevitabilmente influirà anche sul lato allenatore. Che ora è decisamente spinoso. Come riporta ‘La Stampa’, Stefano Pioli si gioca tantissimo nelle prossime due partite contro Newcastle e Monza, con l’imperativo di non uscire dalla zona Champions. In ogni caso l’alternativa più probabile resterebbe Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera e grande amico di Ibrahimovic. La società vorrebbe evitare un cambio in panchina e in questa ottica sembra andare l’arrivo immediato dello svedese, che magari – si legge sul quotidiano – avrebbe voluto riflettere ancora un po’. Ma se il Milan chiama, Zlatan risponde. Ma Abate continua a scaldarsi.