L’ombra di Ibra su Pioli: “Deve stare attento, non superi il limite”

A ‘Gol di Tacco’, su TvPlay, si parla del ritorno dello svedese al Milan: ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore

La notizia di giornata è certamente il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimović. Una notizia, che era nella aria da settimane, così all’ora di pranzo è arrivato il comunicato ufficiale di RedBird, che ha spiegato nel dettaglio quali saranno i compiti dello svedese.

Il ritorno dell’ex attaccante è chiaramente visto positivamente dai tifosi rossoneri, ma anche da Stefano Mauri: “Il Milan ha fatto bene a riportare Ibra come uomo che faccia da collante tra la squadra e la società – afferma l’ex centrocampista ai microfoni di ‘Gol di Tacco’ su TvPlay -. Maldini e Massara facevano sentire la loro presenza e con la loro esperienza annusavano gli eventuali problemi che potevano nascere a Milanello. Ibrahimovic ha una grande personalità e cercherà di calmare le acque all’interno dello spogliatoio, ma non avrà un ruolo semplice. Dovrà entrare nello spogliatoio in punta di piedi, deve stare attento a non superare il limite che è poi lo spazio di manovra di Pioli. La scelta di Cardinale è una sorta di ammissione di colpa“.

La posizione del tecnico di Parma resta in bilico, ma prima c’è da pensare al Newcastle – “Deve andare per vincere, punto e basta – prosegue Mauri -. Al termine della gara vedranno cosa è successo e faranno le loro determinate. I giocatori del Milan faranno di tutto per vincere, non ci sono dubbi. Secondo me c’è ancora la possibilità di andare agli ottavi di Champions, poi se non ci riusciranno si vedrà. Per lo scudetto non c’è più niente da fare, l’unica che può reggere il passo dell’Inter è la Juventus“.

Juventus, Mauri: “Inevitabile che i tifosi chiedano lo Scudetto”

Stefano Mauri non ha dubbi sul fatto che la Juventus possa essere l’unica squadra capace di tenere, ma la parola Scudetto dalle parti di Torino continua ad essere poco nominata:

“È giusto che la dirigenza tolga pressione alla squadra – afferma Mauri -. Ora è inevitabile che i tifosi chiedano lo scudetto alla luce dello straordinario rendimento che sta avendo la squadra in questo campionato. Allegri sta facendo un lavoro eccezionale. Gatti sta dimostrando il suo valore, è un difensore vecchia maniera un po’ com’era Chiellini. È un difensore molto bravo a marcare gli attaccanti avversari, fa sempre sentire la sua presenza in campo“.