Sconfitta e contestazione, i tifosi al patron: “Non meriti rispetto”

Sconfitta in casa e clima tesissimo: la tifoseria contesta pesantemente squadra e società chiedendo un incontro diretto al patron

Una sconfitta pesante tra le mura amiche e un clima particolarmente incandescente: anche il patron nel mirino dei tifosi dopo l’ennesimo risultato negativo in campionato.

Situazione a dir poco infuocata in casa Salernitana dopo la sconfitta col Bologna che conferma i granata all’ultimo posto in classifica dopo 15 giornate di campionato e con alle porte le ostiche sfide con Atalanta e Milan. Il cambio in panchina, con Filippo Inzaghi chiamato a sostituire Paulo Sousa, non ha prodotto i risultati sperati e ieri sera i circa 17mila tifosi presenti sugli spalti hanno esternato tutto il loro malcontento. Soprattutto quelli della Curva Sud Siberiano.

Durante la partita hanno intonato cori contro la squadra, hanno rimosso gli striscioni in segno di dissenso e a fine partita si sono radunati sotto il settore tribuna, invocando un incontro col presidente Danilo Iervolino. Quest’ultimo, però, è rimasto nella lounge interna allo stadio prima di lasciare l’Arechi da un’uscita secondaria all’interno del suo van. A incontrare i tifosi è stato l’amministratore delegato Maurizio Milan, al quale gli ultras hanno ribadito la volontà di avere un confronto col patron.

Salernitana, il messaggio degli ultras a Iervolino

E dopo la mezzanotte, la tifoseria organizzata si è fatta sentire con un messaggio pubblicato via social e indirizzato proprio a Danilo Iervolino.

“Chi non accetta il confronto non merita rispetto” scrivono gli ultras, riferendosi al patron granata e alla decisione di non “metterci la faccia” nel momento più buio della sua gestione. Un appello a cui fa eco quello del centro di coordinamento che parla di tifoseria “umiliata e avvilita dai risultati e dal gioco”, spiegando che è “basilare avere con lei un incontro franco sulle possibilità di salvezza e in vista dell’incipiente mercato di riparazione di gennaio e soprattutto da chi verrà gestito”.

Intanto il club ha annullato gli impegni istituzionali e i festeggiamenti natalizi, in particolar modo la cena di Natale in programma nei prossimi giorni quando, invece, la squadra si ritroverà in ritiro per provare a trovare la giusta serenità in vista della trasferta sul campo dell’Atalanta.

In queste ore è facile immaginare fitti contatti tra Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis, quest’ultimo sulla graticola così come Filippo Inzaghi. La gara con l’Atalanta potrebbe essere decisiva per entrambi. E per il ruolo di uomo-mercato occhio all’ipotesi Pasquale Foggia, già calciatore granata e direttore sportivo del Benevento che proprio con Filippo Inzaghi incappò in una clamorosa retrocessione dopo un incoraggiante avvio di stagione.