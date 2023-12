HIGHLIGHTS | Zirkzee stende la Salernitana, il Bologna vola in zona Champions

Vittoria importante per il Bologna ai fini della classifica al netto di una prestazione complessivamente buona e costellata dalla doppietta di Zirkzee, inutile il segnale di rientro in partita di Simy

La Salernitana di Pippo Inzaghi ospita il Bologna di Thiago Motta nella calda cornice dello Stadio Arechi con la speranza di poter risollevare la testa a seguito di una serie ancora negative di prestazioni in campionato che perdura oramai da troppo tempo, nonostante il cambio in panchina.

Tutti i dubbi finora maturati dai campani saltano nuovamente fuori nel corso del primo tempo della partita, trovando dall’altra parte una formazione ben rodata e preparata. Con compostezza e buon gioco, il Bologna ha infatti trovato spesso la giocata conclusiva a rete ma è con Joshua Zirkzee che trova i principali guizzi vincenti nell’intero arco dei novanta minuti.

Il giovane centravanti olandese scuola Bayern Monaco incanta per qualità e non perdona in occasione della prima rete della partita al 9′ su ribattuta di Costil. Al 20′ ecco il personalissimo raddoppio del wonderkid, il quale sfrutta l’errore in retropassaggio di Lovato per saltare con un rapido dribbling evasivo l’uscita del portiere granata e insacca indisturbato a porta vuota.

Secondo tempo di discreta intensità ambo le parti, con una Salernitana che entra in campo con una voglia matta e disperata di trovare la via della rete per ridurre lo svantaggio maturato fino a quel momento. Nonostante il buon possesso palla del Bologna, la formazione di casa trova al 75′ una rete ad opera di Simy utile soltanto per le statistiche. La partita termina dunque coi tre punti in favore della formazione ospite, sebbene negli ultimi minuti finali non abbia ben gestito l’inerzia della gara come avvenuto nel primo tempo. Quarto posto momentaneo in classifica per gli uomini di Motta.

Salernitana-Bologna 1-2: highlights, tabellino e classifica

SALERNITANA-BOLOGNA 1-2

9′ e 20′ Zirkzee; 75′ Simy

Classifica Serie A: Inter 38 punti; Juventus 36; Milan 29; Bologna 25; Roma* e Napoli 24; Fiorentina* e Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce* 16; Sassuolo* e Genoa 15; Udinese 12; Empoli* e Verona 11; Cagliari* 10; Salernitana 8.

*una partita in meno