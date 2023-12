Scambio col Barcellona e addio Juve: manca l’ultimo ok

Lo scambio tra i due attaccanti potrebbe definitivamente tagliare fuori il club bianconero

Già da qualche settimana la Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato. Il club bianconero, come raccontato dalla nostra redazione, si sta avvicinando sempre più a piccoli passi al prestito di Kalvin Phillips. Il centrocampista del Manchester City è in rotta con Pep Guardiola e potrebbe approdare già a gennaio in bianconero.

L’ex centrocampista del Leeds potrebbe non essere l’unico acquisto della Juve per il mercato di gennaio. In particolare, c’è un altro inglese a stuzzicare la fantasia dei dirigenti bianconeri, vale a dire Jadon Sancho. Altro scontento di lusso in questa prima parte di stagione, si trova fuori squadra dallo scorso settembre al Manchester United in seguito ad una durissima lite avuta con il tecnico Erik ten Hag e mai chiarita sino a questo momento.

L’esterno dei ‘Red Devils’ vanta nei suoi confronti parecchio mercato sia in Inghilterra che in Germania, in particolare dall’ex Borussia Dortmund. Tra le italiane, Juventus e Roma sono state accostate al ragazzo, ma solamente a determinate condizioni a causa dell’elevato ingaggio. Stando adesso alle ultime indiscrezioni fuoriuscite dalla Spagna, ad avere la meglio con un’offerta assai conveniente per lo United potrebbe essere il Barcellona.

Scambio Raphinha-Sancho, l’ultima idea del Barcellona

Stando a quanto riportato da ‘Sport’, Sancho potrebbe diventare un nuovo calciatore del Barcellona nell’ambito di uno scambio alla pari.

Sul piatto, secondo il diario spagnolo, il club blaugrana sarebbe disposto ad offrire il brasiliano Raphinha. L’esterno non ha vissuto un inizio di stagione semplice, condizionato da numerosi guai fisici. Tornato titolare nell’ultimo periodo, viene comunque considerato tra i sacrificabili della rosa catalana. Profilo gradito al Manchester United e che già conosce la Premier League, con una valutazione tra l’altro simile a quella di Sancho. Ad avere l’ultima parola sarà però Deco, attuale direttore sportivo del Barcellona ed ex agente dello stesso Raphinha. Una risposta negativa da parte dell’ex fantasista portoghese potrebbe far rientrare improvvisamente in gioco la Juventus e tutte le altre inseguitrici.