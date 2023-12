Niente rinnovo, bomber in saldo a gennaio: occasione per Juve e inter

Attaccante in uscita a gennaio, il rinnovo è da escludere: cessione possibile a prezzo di saldo, Juventus e Inter ci pensano

Anche i risultati dell’ultimo weekend stanno confermando quello che sembra un trend piuttosto evidente, per il campionato attuale. Inter e Juventus potrebbero dare vita fino alla fine a un duello appassionante per la conquista dello scudetto, tutte le altre appaiono destinate a osservare a distanza, già piuttosto staccate in classifica e incapaci di trovare continuità di risultati.

Un derby d’Italia che potrebbe riproporsi anche a gennaio sul mercato, con Marotta e Giuntoli a sfidarsi per profili per rinforzare le rispettive rose. La sessione di trasferimenti invernale potrebbe proporre diversi nomi interessanti, con tanti ritorni di fiamma per il nostro campionato, su giocatori già seguiti in passato piuttosto da vicino e che ora tornano d’attualità. Attenzione in particolare a un giocatore in uscita dalla Premier League, mai così alla portata.

Bomber in uscita dal Manchester United, occasione da cogliere per la Serie A

Tanti cambiamenti in vista con il Manchester United, in grossa difficoltà e con diversi calciatori giunti palesemente a fine ciclo. Tra questi, Anthony Martial.

Il francese, all’Old Trafford, dopo prime stagioni piuttosto positive è in calo evidente da qualche anno. In questa stagione, 19 presenze ma solo 7 da titolare e appena due gol e due assist. Il suo contratto scadrà a giugno, ci sarebbe una opzione di rinnovo automatico per un anno, dunque fino al 2025, che però secondo il ‘The Athletic’ il club non avrebbe intenzione di esercitare. Si aprono dunque due strade: quella dell’addio a parametro zero in estate, o quella della partenza a gennaio, nel caso in cui lo United ricevesse un’offerta congrua. Martial potrebbe essere acquistabile a circa 10 milioni di euro, un azzardo che a Milano o Torino potrebbe risultare intrigante, per avere un’arma in più rispettivamente per la Champions e per la corsa scudetto.