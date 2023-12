Milan, Pioli all’ultima spiaggia: Cardinale anticipa l’esonero

Tempi duri al Milan per Stefano Pioli, nuovamente sulla graticola per la sconfitta contro l’Atalanta. Il Newcastle in Champions League deciderà il futuro del tecnico rossonero

Il rocambolesco KO nel finale contro l’Atalanta fa ripiombare nella crisi il Milan, già distante nove punti dalla vetta della classifica comandata dai cugini dell’Inter.

I rossoneri conservano il terzo posto dietro anche alla Juventus solo per gli stop anche del Napoli e le cose non migliorano se si guarda al palcoscenico della Champions League. Il ‘Diavolo’ è a un passo dell’eliminazione e un successo sul campo del Newcastle potrebbe anche non bastare se il Paris Saint-Germain farà risultato con il Borussia Dortmund. Il Milan rischia inoltre di dare l’addio definitivo alle coppe continentali, considerando che con l’ultimo posto nel girone non retrocederebbe neanche in Europa League. Stefano Pioli torna a tremare e la posizione del tecnico è tutt’altro che salda al timone della formazione rossonera.

Pioli rischia grosso: Champions decisiva per la panchina del Milan

Cardinale non avrebbe intenzione per il momento di cambiare e fare rivoluzioni, ma un crollo verticale a Newcastle mercoledì sera può cambiare gli scenari.

Stando al ‘Corriere dello Sport’, se il Milan perdesse e male contro i ‘Magpies’ la proprietà del club meneghino potrebbe dare il benservito all’allenatore di Parma senza aspettare la fine della stagione. Tanti passi falsi negli ultimi mesi e un 2023 troppo altalenante per il ‘Diavolo’ che ha vinto solo 22 partite su 51 in tutte le competizioni. Pioli rischia grosso e si aggrappa a Leao in attacco, con il portoghese abile e arruolatile dopo l’infortunio per la decisiva trasferta di Newcastle. Serve un risultato positivo in Champions per sperare nella qualificazione e svoltare la stagione, al momento deludente per la compagine milanista. Altrimenti rischiano seriamente di scorrere i titoli di coda sull’avventura di Pioli alla guida del Milan, senza aspettare la prossima estate.