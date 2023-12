Milan ko e Pioli in discussione: il punto sul futuro dopo l’Atalanta

Le ultime sulla panchina rossonera dopo la sconfitta contro i bergamaschi. La posizione del tecnico di Parma

Il Milan cade ancora. La squadra di Stefano Pioli è stata sconfitta a Bergamo, dall’Atalanta, e rischia di vedere scappare l’Inter. I nerazzurri, in caso di successo, saranno a +9 sui rossoneri. Davvero troppi dopo solamente quindici giornate.

C’è, dunque, tanta delusione in casa Milan, con tutti gli obiettivi che rischiano di sfumare già a dicembre e inevitabilmente il tecnico di Parma torna sotto accusa. Non ci sarà certo un ribaltone nelle prossime ore, ma in America e tra le parti di via Aldo Rossi non si può essere felici. Mercoledì, però, dopo Newcastle-Milan, ci sarà un quadro decisamente più chiaro e sarà possibile fare un primo bilancio.

Milan, futuro Pioli: ecco l’idea del club

L’idea resta quella di continuare con Stefano Pioli, salvo crolli clamorosi, almeno fino al termine della stagione, anche perché Calabria e compagni stanno dimostrando di essere dalla parte del mister.

L’esperienza di Walter Mazzarri al Napoli, d’altronde, fa capire come sia complicato trovare un traghettatore che possa rilanciare una squadra. Sullo sfondo resta il nome di Ignazio Abate, ma come detto, al momento, non c’è voglia di cambiare. Toccherà a Pioli rialzare il Milan, ma tenersi la panchina per la prossima stagione appare sempre più un’impresa.