Cagliari-Sassuolo, delusione Dionisi: “Volevano innervosirci, così è assurdo”

Le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi al termine del match in Sardegna, perso in pieno recupero per i gol di Lapadula e Pavoletti

C’è tanto rammarico sul volto e nelle parole di Alessio Dionisi dopo Cagliari-Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi deve fare i conti con una vittoria, che si è trasformata in sconfitta in pochi minuti, in pieno recupero.

Un ko che arriva dopo che i neroverdi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Tressoldi: “E’ una partita particolare – afferma ai microfoni di DAZN -. Sono molto arrabbiato con chi ha sbagliato i dettagli, rimanere in dieci per quaranta minuti è difficile. Fai di tutto per portare a casa un risultato positivo e ci riesci quasi e poi siamo qui a parlare di una partita finita totalmente diversamente da come era iniziata e non va bene. I dettagli fanno la differenza. Abbiamo commesso errori individuali, volevo sostituire un difensore, ma quale? Entrambi erano ammoniti. Io non voglio parlare sugli episodi arbitrali, non devo essere io a farlo

Cagliari-Sassuolo, Dionisi: “Ci hanno innervosito”

Il Sassuolo è apparso nervoso e al 63′ è rimasto in dieci per l’espulsione di Tressoldi. Un’espulsione che a Dionisi non è piaciuta:

“Il Cagliari ha di fatto di tutto per innervosirci – prosegue il tecnico neroverde – Abbiamo sbagliato sull’espulsione, l’avversario è di spalle e non c’è alcuna logica nell’intervenire in quella maniera. Deve essere l’ultima volta… Thorstvedt? Ha perso i denti e chi lo ha colpito non è stato nemmeno ammonito e questo è abbastanza assurdo, ma accettiamo tutto”.