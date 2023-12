“Var corrotto”, polemiche furibonde: esplode la bufera

Ancora polemiche sul Var, arrivano accuse di corruzione dopo l’ennesimo episodio discusso: cosa sta succedendo

Come prevedibile, l’istituzione del Var, qualche anno fa, non ha cancellato le polemiche nel mondo del calcio per gli arbitraggi. Ha aiutato forse a ridurle, anche se non è sempre così. Proprio per l’esistenza della tecnologia, alcuni errori vengono reputati ancora più gravi rispetto al normale.

Le polemiche in salsa Var da appassionati e addetti ai lavori non sono un’esclusiva del nostro campionato, ma riguardano anche i tornei esteri. Dove si verificano abbastanza spesso casi controversi è in Premier League, con gli arbitri britannici che stanno dimostrando di non avere un rapporto facile con lo strumento.

Var, succede di tutto in Premier League: tifosi inferociti

Ieri, è andato in scena uno dei big match della 16esima giornata, con la sfida tra Aston Villa e Arsenal, vinta per 1-0 dai padroni di casa. Gli uomini di Emery hanno collezionato, grazie al gol di McGill, un altro scalpo pesante dopo quello del Manchester City e ora sono addirittura a -2 dalla vetta.

Una gara però segnata, nella ripresa, dalle grandi proteste dei ‘Gunners’, che chiedevano un calcio di rigore per un intervento falloso di Douglas Luiz su Gabriel Jesus, apparso lampante. Il Var non è però richiamato l’arbitro Gillett e sui social i tifosi dell’Arsenal si sono scatenati. Più di qualcuno ha parlato di Var ‘corrotto’, anche altri commenti non sono stati certo teneri: “Non potete fare sul serio”, “Come si fa a non dare un rigore del genere?”, questo il tenore dei messaggi in circolazione.