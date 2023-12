Roma-Fiorentina, Dybala di nuovo ko: l’argentino a testa bassa, cosa è successo

Paulo Dybala è stato costretto a uscire dal campo per infortunio dopo meno di 25 minuti per un infortunio alla gamba sinistra

Sembrava una serata super per Paulo Dybala in un periodo altrettando brillante come quello iniziato a novembre. Da quando è rientrato contro il Lecce il 5 novembre la Joya ha giocato in Serie A quattro partite e ha messo a segno due gol e tre assist. Quattro con quello di stasera, crescendo di partita in partita.

Uno score che ha segnato il suo ritorno a livelli importanti e decisivi, ma anche un riconoscimento individuale. Pochissimi minuti prima del fischio d’inizio di Roma-Fiorentina all’Olimpico, Dybala è stato premiato come ‘Player of The Month’ di novembre, come annunciato nei giorni scorsi dalla Lega Serie A.

Ma al 24′ l’argentino è tornato a pensare ai fantasmi, che si chiamano infortuni. In un tentativo di recupero in scivolata da dietro su Arthur, la sua gamba sinistra si intreccia con quella del brasiliano e compie una torsione innaturale. Il movimento costa a Dybala dolore, ma anche l’impossibilità di continuare a giocare. Lo sguardo e l’espressione della Joya non fanno pensare a niente di buono, con la caviglia che pare il punto interessato. L’argentino si è andato subito a sedere in panchina, con la testa bassa, soprattutto perché in un momento importante di forma e di continuità. Lo stadio, i tifosi, la Roma e Mourinho sono tutti in grande apprensione.