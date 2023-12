“Parole di Mou fraintese”: Pinto ‘chiude’ il caso con la Procura Federale

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Fiorentina, Tiago Pinto ha toccato diversi argomenti nella consueta intervista a DAZN

Dopo l’ultimo filotto di risultati utili consecutivi in campionato, la Roma ha rilanciato in modo importante la sua candidatura in ottica corsa Champions League. Di questo – e di tanto altro – ha parlato il General Manager dei giallorossi Tiago Pinto a DAZN.

Pinto ha evitato innanzitutto di fare bilanci sulla stagione: “Saremo soddisfatti in caso di vittoria; è presto per fare bilanci. Quella di oggi è un match importante contro una grande squadra con un grande allenatore. Giochiamo in casa: vogliamo assolutamente vincere e portare a casa i tre punti”. Inevitabile poi un commento su quanto successo nei giorni scorsi tra Mourinho e la Procura Federale: “La giustizia sportiva è in buone mani. Chiné ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno per fare il bene del calcio. Abbiamo avuto un confronto importante dove Mourinho e la società hanno mostrato che quest’anno vogliamo essere d’esempio anche fuori dal campo”.

Pinto ha poi continuato: “Tante volte il mister ha rivolto complimenti agli arbitri. Le sue parole sono state fraintese. Mourinho non voleva offendere nessuno e dopo la partita ha elogiato il lavoro dell’arbitro. Allenatore e società sono uniti“. Infine una domanda sulle modalità di un eventuale incontro tra Mourinho e la dirigenza per discutere il rinnovo: “Avete rivolto al stessa domanda a lui. Adesso dobbiamo vincere la partita”.