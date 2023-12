Non solo Yildiz, un altro gioiello saluta la Juve

Non c’è solo il caso Yildiz in casa Juventus, un altro gioiello avrebbe le valige in mano: può salutare già a gennaio

La Juventus si gode il momento positivo che sta attraversando, con la consapevolezza di essere un gruppo forte che cresce sempre di più e con le rivali per la corsa Champions che si allontanano di giornata in giornata. Intanto, però, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si trovano ad affrontare anche diverse situazioni di mercato.

La prima e più fragorosa in quel di Torino, come vi stiamo raccontando da settimane sulle pagine di Calciomercato.it, è quella di Kenan Yildiz. Sul gioiello turco c’è l’interesse del Liverpool di Klopp, ma anche club come Arsenal e Borussia Dortmund fanno il filo all’ex Bayern Monaco. Yildiz non sta trovando spazio con i bianconeri e vorrebbe avere la possibilità di giocare, così sarebbe pronto anche ad ascoltare delle offerte. Oltre a lui, però, si sta aprendo anche il caso Dean Huijsen in casa Juve.

Huijsen pronto a salutare in prestito: Frosinone e Granada sul difensore

Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna di Tuttosport, anche Dean Huijsen vorrebbe avere la possibilità di fare esperienza in campo e la Juventus starebbe riflettendo sulla possibilità di farlo partire in prestito.

Sul difensore olandese ci sarebbero due club amici: il Frosinone del ds Angelozzi, che ha già accolto e valorizzato Soulé e Barrenechea e il Granada di Tognozzi. L’ex capo dell’area scouting bianconera è l’uomo che ha portato Huijsen a Torino e lo conosce benissimo, così sarebbe pronto a dargli spazio in Spagna per poi riconsegnarlo cresciuto alla Juventus. Anche il Frosinone è una possibilità che intriga la Vecchia Signora, che trova in Eusebio Di Francesco un tecnico capace e bravo a far crescere giovani di talento. Il campionato di Soulé, ad esempio, è da incorniciare e parte del merito va riconosciuta anche al club ciociaro. Angelozzi e Di Francesco hanno creato un ambiente perfetto per i ragazzi che hanno in squadra. Il prossimo a brillare da quelle parti potrebbe essere Dean Huijsen.