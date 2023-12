Jorginho da Allegri per Spalletti a gennaio: la pista è fredda | CM.IT

Si torna a parlare di Jorginho per il centrocampo della Juventus, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it la pista è fredda

I bianconeri battono un colpo e l’Inter risponde immediatamente. Così si sta sviluppando l corsa scudetto fino a questo punto del campionato, con Massimiliano Allegri che silenziosamente sfida Simone Inzaghi. La Juventus sta studiando un piano d’azione per il mercato di gennaio per riuscire a consegnare al tecnico livornese un rinforzo per il centrocampo.

Proprio dalla Nazionale di Luciano Spalletti stanno circolando delle indiscrezioni nelle ultime settimane riguardo al possibile colpo di mercato della Vecchia Signora: il protagonista è ancora una volta Jorginho. Non è un mistero che il reparto maggiormente attenzionato dalla dirigenza della Juventus per rinforzare la squadra nel mercato di gennaio sia il centrocampo e che l’italo-brasiliano sia un profilo noto a Giuntoli e gradito da Allegri. Le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba hanno ridotto di parecchio le possibilità di scelta di Max e la dirigenza bianconera vuole porre rimedio a questa situazione in maniera scientifica.

Jorginho-Juve, una storia senza lieto fine: l’Arsenal non lo molla | CM.IT

La prossima estate la Nazionale italiana sarà impegnata nell’Europeo, con la volontà di riconfermarsi campione, e molti sono i giocatori che vogliono avere la possibilità di mettersi in mostra fino a giugno, così da essere convocati dal CT Spalletti. Tra questi, spicca il nome di Jorginho.

L’italo-brasiliano è stato impiegato da Spalletti come regista della squadra nelle ultime uscite degli Azzurri, ma con l’Arsenal non sta trovando più il campo con continuità ed è sceso nelle gerarchie di Mikel Arteta. Secondo quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, tuttavia, la sua permanenza a Londra fino al termine della stagione non è in dubbio per il momento.

L’ex Napoli è stato accostato ai bianconeri diverse volte negli ultimi anni, fin da quando vestiva la maglia del Chelsea, ma non se n’è mai fatto nulla. Jorginho, però, non ha mai fatto segreto di avere una certa nostalgia del calcio italiano, alimentando questo tipo di voci, ma anche in questo caso sembrano destinate a rimanere tali. Jorginho si giocherà le sue carte per convincere Spalletti di essere meritevole della convocazione al prossimo Europeo con la maglia dell’Arsenal.