Italiano vede il bicchiere mezzo pieno, ma guarda oltre: “Ecco il nostro obiettivo”

Le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN al triplice fischio della sfida tra Roma e Fiorentina. Il tecnico della Viola alza l’asticella

Al termine di una partita che definire al cardiopalma sarebbe solo un eufemismo. Roma e Fiorentina si dividono la posta in palio conquistando un punto prezioso in ottica classifica. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per la prestazione fornita:

“Quanto si sta mangiando le mani per la doppia superiorità numerica? Doppia per pochi minuti. Potevamo ancora far male la Roma. Secondo tempo straordinario, abbiamo voluto riprendere in tutti i modi una partita che non avevamo approcciato bene. Abbiamo preso in mano la gara, abbiamo creato e nel finale potevamo approfittare di una Roma che pensava solo ed esclusivamente a difendere. Potevamo essere più lucidi arrivando negli ultimi venti metri. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, andare sotto e avere questa voglia di reagire in uno stadio del genere. Complimenti ai ragazzi”.

Secondo Italiano, l’unico neo della partita della Fiorentina è da ricondurre alla cattiva gestione della palla in occasione dell’azione che ha portato al vantaggio della Roma: “Secondo me gli abbiamo concesso il gol del vantaggio in modo ingenuo. Non venivano con pressione alta ed invece abbiamo verticalizzato e perso questa palla. Nelle transizioni riempiono l’area; potevamo lavorare bene nell’area di partita. Bravi loro, ma la partita della Fiorentina è stata straordinaria. Difronte avevamo una squadra forte, uno stadio infuocato. Oggi bicchiere tre/quarti pieno e forse di più. Sono contento di quanto fatto vedere dai ragazzi”.

Roma-Fiorentina, Italiano: “L’obiettivo è migliorare il piazzamento delle scorse stagioni”

Italiano ha poi continuato nella sua disamina, analizzando anche le condizioni di Nico Gonzalez: “La Roma parte sempre forte. In casa il primo quarto d’ora è arrembante spinta da questo stadio e non ce l’abbiamo fatta a reggere, hanno fatto una giocata da fuoriclasse. Devi rimetterla a posto e ci vuole carattere e personalità; siamo stati bravi nelle preventive, nello sporcare i palloni e nel non farli ripartire, a non concedere palle pericolose e questo ci ha permesso di riprendere in mano la partita.

Su Gonzalez: “Nico rientrava da otto giorni di differenziato; ha fatto la rifinitura stasera l’ho ributtato dentro. Per pochi centimetri non ha segnato. Lo recuperiamo a pieno regime e saremo contenti. Vedo una Fiorentina in crescita anche se a volte alterniamo qualche primo tempo, qualche spezzone di partita in cui non siamo noi. Continuiamo ad offrire prestazioni di livello“.

Pur rimarcando la crescita della sua squadra, Italiano traccia la strada da seguire, fissando gli obiettivi della stagione: “Concediamo poco, tiriamo tanto. Se c’è qualcosa da migliorare è lì sotto porta. Siccome parliamo sempre di questo, penso che la Fiorentina la troverà la strada giusta perché mandiamo in gol tanti uomini. Chiaramente per una crescita bisogna avere una crescita di continuità, di prestazioni e di risultati. Abbiamo tutto il tempo”.

Obiettivo Champions? “Il nostro obiettivo in campionato è migliorare il settimo e l’ottavo posto delle ultime due stagioni. Tutto quello che sarà di guadagnato lo dovremo ricercare tramite queste prestazioni, carattere e personalità. Il nostro obiettivo è quello. Dal settimo posto in su è un obiettivo che abbiamo tutti. Continuare a rimanere dentro le competizioni. Stiamo facendo di tutto per andare avanti. Di cosa ha parlato nel post partita con Paredes, Cristante ed El Sha? L’entrata di Lukaku è stata davvero brutta, non ci siamo capiti e ci siamo spiegati. Ci siamo dati la mano: tutto risolto”.