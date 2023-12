Che rimpianto per la Juve e per Allegri: ora può prenderlo il Milan

La Juventus di Allegri vola, ma ha un rimpianto notevole in questo campionato: giocatore nel mirino del Milan

Brutta, sporca e cattiva, ma vincente, di nuovo. Potremmo riassumere così la Juventus attuale, tornata a competere per la vetta della classifica nonostante un gioco sparagnino e non entusiasmante. Massimiliano Allegri, anche senza le stelle del passato, è riuscito a instillare nuovamente nei suoi una compattezza e una unione di intenti notevoli, per concedere poco e nulla agli avversari.

Altra prestazione difensivamente brillante e tremendamente efficace, contro il Napoli, al netto delle tre palle gol clamorose avute dagli azzurri nel primo tempo. Non saranno gli storici membri della ‘BBC’, ma i vari Gatti, Rugani, Danilo, Bremer, si stanno disimpegnando assai bene in retroguardia, componendo una cerniera di grande affidamento davanti a Szczesny. Che quando deve, ci sta mettendo poi del suo.

Allegri, insomma, sta ritrovando una linea Maginot all’altezza della situazione. Ma per il tecnico livornese, c’è un rimpianto considerevole, per un altro giocatore che avrebbe potuto far parte di un reparto tornato centrale nelle fortune dei suoi.

Dragusin superstar al Genoa: dalla Juventus al Milan

Il rimpianto ha il nome di Radu Dragusin, lasciato andare al Genoa. Il difensore rumeno, con i rossoblù, si sta dimostrando un centrale di grande solidità e sta mettendo insieme prestazioni da favola.

Anche oggi, a Monza, praticamente impeccabile nello stoppare quasi tutte le iniziative dei lombardi di Palladino. Quasi, perché nulla ha potuto nell’azione in cui Dani Mota ha punito il Grifone. Anzi, poco dopo a sorpresa aveva avuto la clamorosa palla del pareggio, mancando il gol per centimetri. Un giocatore utilissimo per Gilardino, che anche su di lui sta costruendo un ottimo campionato per i rossoblù. E inevitabilmente si riparla di mercato. Il Genoa vuole blindarlo presto fino al 2027, come raccontato nelle settimane scorse da Calciomercato.it. Un traguardo che appare vicino, anche se questo non esclude il forcing di grandi club. In particolare il Milan ci sta pensando, eccome, nonostante una valutazione da 30 milioni di euro che potrebbe scoraggiare diversi compratori. Per il Diavolo, potrebbe esserci l’idea di un tentativo d’anticipo, per bruciare la concorrenza, con un possibile scambio coinvolgendo altri giocatori da dare subito ai rossoblù, ma lasciando Dragusin sotto la Lanterna fino al termine della stagione.