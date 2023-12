C’è l’accordo, la Juve trema: saluta a gennaio

Questo scenario complicherebbe il resto della stagione della formazione allenata da Massimiliano Allegri

Nonostante in campo sia diventato sempre più uno dei leader della Juventus, la situazione contrattuale precaria e la necessità dei bianconeri di fare cassa potrebbe portare a questa inaspettata scelta.

La Juventus rischia di perdere Adrien Rabiot già a gennaio. Come riportato da ‘Todofichajes.com’, il centrocampista francese potrebbe lasciare Torino nella imminente sessione di calciomercato invernale. Su di lui è infatti piombato il Barcellona, che vede nell’ex calciatore del Psg un profilo ideale per completare la rosa a disposizione di Xavi. Dopo l’infortunio di Gavi, che resterà ai box per tutta la stagione, i Blaugrana cercano un rinforzo di spessore per confermare il titolo di campioni di Spagna. E a favorire questa possibilità, che si svilupperebbe in tempi piuttosto rapidi, è proprio la situazione contrattuale di Adrien Rabiot, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus. Uno stallo che, visti anche i complicati rapporti con la mamma-agente Veronique, potrebbe favorire proprio l’inserimento di altri club pronti a mettere le mani su uno dei migliori centrocampisti al mondo.

Juve, l’importanza di Rabiot: Allegri non lo toglie mai

Il centrocampista francese, arrivato a Torino da svincolato nell’estate del 2019, è diventato nel corso degli anni un elemento imprescindibile all’interno dello scacchiere disegnato da Massimiliano Allegri.

Intensità, forza fisica e gol decisivi. L’esperienza di Adrien Rabiot alla Juventus si suddivide in due momenti: le prime due stagioni, in cui è stato allenato da Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, in cui ha faticato a trovare spazio e continuità, e le ultime tre, dove si è ritagliato un ruolo chiave nella formazione di Allegri. L’allenatore toscano infatti non rinuncia mai al lavoro svolto dal francese, che raramente viene tolto dal campo. D’altronde i risultati sono dalla sua parte: gol, assist e tanta sostanza che lo rendono il perno del centrocampo bianconero.