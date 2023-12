Un titolarissimo in bilico per Inzaghi, Samardzic guida l’Udinese

L’Inter punta a replicare subito alla Juventus nella corsa scudetto: le ultime e le probabili formazioni del match di San Siro contro l’Udinese

L’Inter deve subito rispondere alla Juventus, ieri sera vittoriosa all’Allianz Stadium nel big match contro il Napoli. La formazione di Simone Inzaghi punta a riportarsi nuovamente in vetta alla classifica e a operare il controsorpasso sulla ‘Vecchia Signora’ nel duello scudetto.

L’allenatore piacentino perciò non vuole cali di concentrazione nel match di San Siro contro la pericolante Udinese, a tre giorni dallo scontro diretto in Champions League con la Real Sociedad che deciderà il primo posto del girone. Emergenza difensiva per Inzaghi, orientato ad affidarsi a Bisseck da braccetto destro considerando la contemporanea assenza di Pavard e de Vrij, oltre all’avanzamento a centrocampo di Darmian (anche Dumfries KO). Il mister nerazzurro in compenso ritrova Bastoni e scioglierà nella rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile se farlo partire direttamente dal primo minuto: in preallarme c’è Carlos Augusto, che ha ben figurato sulla linea difensiva nella trasferta di Napoli. Accantonato per il momento l’esperimento di Frattesi come quinto a destra. Per il resto Inzaghi si affiderà ai titolarissimi, con la coppia delle meraviglie Thuram-Lautaro Martinez a guidare l’attacco.

Modulo praticamente speculare per Cioffi nello scacchiere dell’Udinese, con il tecnico friulano che deve far fronte a diverse defezioni per la gara del ‘Meazza’. Conferma in avanti per il ritrovato Lucca, supporto da Pereyra nel 3-5-1-1 dei bianconeri. Samardzic sarà l’osservato speciale della San Siro nerazzurra, dopo la clamorosa rottura estiva e il mancato passaggio alla corte di Inzaghi.

Inter-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Udinese, gara della quindicesima giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle 20.45 al ‘Meazza’ di Milano, sarà arbitrato da Di Bello della sezione di Brindisi (al VAR Mazzoleni).

La sfida tra i nerazzurri e la compagine friulana sarà visibile live per gli abbonati ai canali Sky Sport e alla piattaforma DAZN. L’Inter arriva al match dopo il roboante 3-0 sul campo del Napoli, mentre nell’ultimo turno l’Udinese ha pareggiato nel pirotecnico 3-3 contro il Verona.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Pavard, de Vrij, Dumfries

Squalificati: –

Diffidati: –

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. A disposizione: Okoye, Padelli, Tlkvic, Masina, Kristensen, Kamara, Lovric, Camara, Zarraga, Thauvin, Success, Aké, Pafundi. Allenatore: Cioffi

Indisponibili: Deulofeu, Brenner, Davis, Ebosse, Bijol, Quina, Semedo, Ehizibue

Squalificati: –

Diffidati: Ferreira