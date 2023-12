La Premier spaventa Inzaghi: oltre 70 milioni per Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è uno degli alfieri di Inzaghi nello scacchiere nerazzurro: due big inglesi pronte all’assalto per il metronomo dell’Inter

Faro e cervello dell’Inter. Hakan Calhanoglu è l’uomo in più dei nerazzurri, alfiere imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Il turco è cresciuto esponenzialmente nella ‘nuova’ posizione davanti la difesa, ritagliatagli la scorsa stagione dopo l’infortunio di Brozovic. L’ex Milan, sbarcato a parametro zero nell’estate 2021 ad Appiano Gentile, ha alzato il livello delle sue prestazioni diventando in poco tempo uno dei migliori nel ruolo in circolazione. Lo esalta Inzaghi e anche il Ct della sua Turchia Montella, con l’allenatore piacentino fondamentale finora nella crescita del numero 20 da regista. L’Inter e Inzaghi se lo coccolano, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ha blindato Calhanoglu l’ultima estate fino al giugno 2027.

Calciomercato Inter, assalto dalla Premier per Calhanoglu

In attesa del rinnovo di capitan Lautaro Martinez il nazionale turco è il giocatore con l’ingaggio più alto della rosa nerazzurra, pari a 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Le prestazioni di Calhanoglu non passano certamente inosservate e dalla Premier League – come riporta il quotidiano ‘Tuttosport’ – Chelsea e Liverpool sarebbero facendo più di un pensierino all’ex Milan per la prossima estate. ‘Calha’ è considerato un tassello basilare da Inzaghi e dal club nerazzurro, ergo servirà un’offerta fuori mercato da oltre 70 milioni di euro per strapparlo all’Inter a fine stagione. Intanto il cervello turco trascina la ‘Beneamata’ in campo (7 gol già all’attivo e infallibile dal dischetto) con l’obiettivo dichiarato della seconda stella nel duello scudetto con la Juventus.