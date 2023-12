Inter, trattativa in corso con gli arabi: gli scenari sulla cessione e non solo

Sarebbe in corso una negoziazione tra l’Inter e il governo di Riad e anche in ottica main sponsor e cessione qualcosa può cambiare

L’Inter affronta l’Udinese per continuare la corsa verso lo scudetto e tornare davanti alla Juventus che ieri ha operato il momentaneo sorpasso con la vittoria sul Napoli. I nerazzurri sono universalmente riconosciuti come la squadra più forte del campionato, favoriti assoluti per un titolo che manca ormai da Conte.

In questi anni l’Inter è cresciuta sia a livello di qualità tecnica che di prestigio internazionale grazie alla finale di Champions raggiunta lo scorso anno. Ma anche sotto l’aspetto dirigenziale e commerciale, di marketing. Negli ultimi anni si è continuato a parlare di un possibile cambio di proprietà, invece Suning e Zhang sono sempre rimasti al timone. RedBird e Pif sono stati al centro delle indiscrezioni, ma nessuno ha poi effettivamente sferrato l’assalto. In particolare il fondo d’investimento del governo saudita aveva fatto passi avanti significativi a settembre 2021, poi la decisione di puntare sul Newcastle. Resta comunque la volontà e il progetto di creare un network di club europei di cui l’Inter – chissà – potrebbe anche far parte in futuro.

Inter, trattativa con il governo saudita in corso ma per questioni commerciali

Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, in questo momento l’Inter e il governo saudita di Riad starebbero comunque conducendo una trattativa. Ma non in relazione alla cessione del club. La natura delle negoziazioni in corso è stavolta meramente commerciale con gli arabi che quindi – pur non avendo al momento l’obiettivo di acquistare i nerazzurri – vorrebbero comunque entrare in affari col club.

In veste quindi di partner commerciali, ovvero di sponsor. Un po’ come successo di recente alla Roma, che ha firmato un accordo biennale con Riyadh Season, festival di intrattenimento che verserà ai giallorossi un totale di circa 50 milioni di euro. Non è la prima volta che le due società stringono accordi e contratti con gli stessi partner, da Digitalbits a Qatar Airways. Quest’ultimo è diventato da poco appunto partner dell’Inter e non è escluso che possa diventare pure main sponsor al termine dell’accordo con Paramount+. Per quanto riguarda invece il tema del cambio di proprietà nerazzurro, l’indirizzo – si legge – non dovrebbe essere a Riad. E non è escluso che, al netto di un rifinanziamento del debito con Oaktree, la svolta potrebbe arrivare non prima della fine di questa stagione quando scadrà il termine del rimborso del prestito a Suning.