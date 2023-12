HIGHLIGHTS | Muriel manda all’inferno il Milan: l’Atalanta la vince all’ultimo

Una magia di Muriel all’ultimo secondo regala la vittoria all’Atalanta che torna al successo dopo un punto nelle ultime quattro

La seconda partita del sabato di Serie A (dopo il pareggio tra Verona e Lazio) metteva di fronte Atalanta e Milan in un match fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di casa, dopo un punto nelle ultime quattro partite, avevano assolutamente bisogno di tornare a conquistare i tre punti per restare a contatto con la zona Champions League.

Discorso diverso per il Milan reduce da due vittorie consecutive e con la voglia di dare continuità in modo da tenere il passo della Juventus, vincente nel match contro il Napoli e dell’Inter attesa dalla sfida con l’Udinese. Soliti problemi difensivi per Pioli che ha deciso di confermare Theo Hernandez al centro della difesa. Buona notizie a livello offensivo visto il ritorno di Giroud dopo i due turni di squalifica.

Partita decisamente intensa con entrambe le squadre che hanno dimostrato, fin da subito, la voglia di imporre il proprio gioco. Dopo un paio di occasioni a testa, il match è stato sbloccato dal gol di Lookman. La prima frazione sembrava potersi concludere sul punteggio di uno a zero ma, all’ultimo secondo (sugli sviluppi di un calcio d’angolo) Giroud ha trovato la rete dell’uno a uno facendo innervosire il pubblico di casa visto che l’azione è partita da un presunto fallo non fischiato dal direttore di gara.

Nella ripresa è uscita fuori la voglia dell’Atalanta di uscire da un momento negativo e il solito Lookman, autore di una grandissima partita, ha trovato la rete del nuovo vantaggio. I ragazzi di Gasperini non sono riusciti a chiudere il match complice anche un Maignan ancora una volta decisivo e allora i rossoneri hanno trovato il due a due grazie a Jovic al suo secondo gol consecutivo.

Una partita decisamente spettacolare che nel finale ha vissuto altri due momenti estremamente importanti: prima la doppia ammonizione di Calabria e poi il gol, di tacco, di Muriel. Il colombiano ha scelto il momento migliore per trovare la sua prima rete in campionato; una vera e propria magia che rialza l’Atalanta e allontana, ancora di più, i rossoneri dalla vetta della classifica.

Milan, lo scudetto si allontana: Jovic non basta

Una doccia fredda quella subita in pieno recupero con il gol di Muriel che rischia di aver spento, definitivamente, le speranze scudetto visto il ritmo tenuto fino ad ora da Inter e Juventus. Non basta, a Pioli, il gol di Jovic che conferma il suo buonissimo momento di forma.

L’assenza di, praticamente, tutta la difesa è costata carissima ai rossoneri specialmente nel finale quando forse si poteva fare qualcosa in più per evitare il gol (seppur bellissimo) di Muriel.

ATALANTA-MILAN 3-2: 38′ Lookman (A), 48′ Giroud (M), 55′ Lookman (A), 80′ Jovic (M), 95′ Muriel (A)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 36*, Inter 35, Milan 29*, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, Atalanta 23*, Bologna 22, Lazio 21*, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11*, Cagliari 10, Salernitana 8

* una partita in più