De Ketelaere e la maledizione Milan: clamoroso errore del belga

Charles De Ketelaere di nuovo nel mirino dei tifosi: clamoroso errore dell’attaccante belga nella sfida con il Milan

Vede la sua ex squadra e sbaglia un’occasione clamorosa: Charles De Ketelaere torna ad essere protagonista, in negativo, sui social nel primo tempo della sfida tra Atalanta e Milan.

L’uomo più atteso della partita tra Atalanta e Milan è senza ombra di dubbio Charles De Ketelaere. L’attaccante belga, portato in Italia lo scorso proprio dal Milan per oltre 35 milioni di euro, oggi veste la maglia dell’Atalanta con la quale cerca il suo personale riscatto nel campionato italiano.

#DeKetelaere si è caricato da solo il Milan sulle spalle come solo i predestinati sanno fare 😳🔥 — ❄️🅿️ (@ice_inmybrain) December 9, 2023

Vedo già “Perdere l’amore: Charles De Ketelaere” — Gus Haynes (@tambu1991) December 9, 2023

De Ketelaere che va a contrasto con l’avversario: pic.twitter.com/wExuAeDLka — FraMo (@Fra04012011) December 9, 2023

Passato da predestinato a oggetto misterioso in rossonero, con la Dea sta trovando più spazio e anche qualche piccola soddisfazione personale, ma proprio la partita contro la sua ex squadra rischia di rappresentare una pericolosissima trappola. Tutta colpa di un clamoroso errore sotto porta in avvio di partita, con il risultato bloccato sullo 0-0, quando l’attaccante belga ha sparato alle stelle la sfera dopo una preziosa sponda di Lookman che lo aveva messo in condizione di dover solo spingere la palla in rete. E i social si sono scatenati.