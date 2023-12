“Ci interessa relativamente”: Inzaghi ‘snobba’ la Juventus

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo la netta vittoria contro l’Udinese: le parole dell’allenatore nerazzurro

Poker dell’Inter contro l’Udinese e primo posto in classifica. Al termine del match, Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di ‘Sky’: “Sono stati dei gol molto belli, sono stati bravissimi i ragazzi. Temevo questa gara, avevo visto l’Udinese vincere a San Siro contro il Milan. Si trovano ora in fondo alla classifica, ma ha valori superiori. I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretarla dal primo minuto fino al novantaquattresimo”.

RISPOSTA ALLA JUVE – “È una risposta da grande squadra, dobbiamo concentrarci su di noi. Ciò che succede alle altre squadra deve interessarci relativamente. Siamo abituati a giocare dopo, dobbiamo guardare a noi stessi. Abbiamo la fortuna di allenare questo gruppo in cui c’è una bella atmosfera, i risultati aiutano ma dobbiamo continuare in questa direzione”.

DEMONE DA PIACENZA – “Fa piacere, ma sappiamo che il calcio va veloce. È giusto godersi queste serate, questo inizio di stagione con due obiettivi centrati come ottavi di Champions e qualificazione al Mondiale per club, ma dobbiamo continuare a fare queste prestazioni perché questo pubblico se lo merita”.

Inter-Udinese, Inzaghi: “Frattesi a destra non è un’opzione”

DIMARCO E CALHANOGLU – “Stanno facendo benissimo da due anni e mezzo che sono con me. Fare dei nomi stasera è riduttivo. Vedere il secondo gol dà allenatore è bellissimo, ma dobbiamo continuare a lavorare. Martedì ora ci sarà una partita importantissima e dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali”.

SORRISO FRATTESI – “Ero in dubbio se farlo partire dall’inizio, ma ci servirà per la prossima gara e gli ho detto di star sereno. È un giocatore importantissimo e lavora ogni giorno per ritagliarsi spazio. Non ho voluto metterlo ma ci tornerà buono martedì. Da quinto non è un’opzione: da quinto a destra ci sono le opzioni Dumfries e Cuadrado, poi ho la fortuna di arrivare Darmian che stasera ha fatto tre ruoli”.