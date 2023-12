Atalanta-Milan, clima di fuoco: “C’è un problema enorme”

Il Milan esce sconfitto dal match con l’Atalanta e la figura di Pioli torna ad essere fortemente in discussione

Era una partita fondamentale per il Milan; in casa dell’Atalanta si chiedeva continuità dopo le due vittorie consecutive e prima del match in casa del Newcastle. I rossoneri, ancora senza Leao e con la solita emergenza difensiva, sono stati costretti a rimontare per ben due volte il punteggio. Padroni di casa avanti con Lookman (autore di una doppietta) ma prima Giroud e poi Jovic avevano rialzato la squadra di Pioli.

Nei minuti di recupero, quando la partita sembrava poter finire con un punto a testa, l’espulsione di Calabria regala l’uomo in più ai bergamaschi che trovano il gol vittoria con un tacco meraviglioso di Muriel alla sua prima rete in campionato.

Il Milan affonda, Pioli sotto accusa: il pensiero dei tifosi

La vetta della classifica, per i rossoneri, si allontana: l’Inter, battendo l’Udinese, si porterebbe a nove punti dal Milan con la Juventus a più sette. Una situazione per nulla semplice considerando le ambizioni della squadra. Sotto il ciclone delle polemiche è finito, nuovamente, Pioli. Il pensiero dei tifosi rossoneri sul tecnico è piuttosto chiaro

Citando un vecchio amico Bianconero…

“Stiamo aspettando il comunicato” …. Il comunicato dell’esonero di #Pioli #AtalantaMilan #Pioliout — Maurizio Ziohan (@mauriziovrt) December 9, 2023

Con l’Atalanta ebbe inizio il ciclo, con l’Atalanta è giusto che finisca.

Grazie di tutto Mister #Pioli.@acmilan è arrivato il momento di cambiare.

E’ meglio per tutti. — Peppino Guardiola (@Riverinho73) December 9, 2023

Ma #Pioli cosa deve fare ancora per essere mandato via? — Andrea Pontiroli (@ponchomilano) December 9, 2023

Grazie infinite a #Pioli per lo scudetto vinto ed il ritorno in Champions League, ma deve dimettersi.#Milan orripilante. — Brando Eandi (@brandoeandi) December 9, 2023

Il pensiero dei tifosi del Milan è piuttosto chiaro. Bisogna però sottolineare come sembra difficile immaginare, giocando ogni tre giorni, un cambio in panchina in casa rossonera. La situazione è comunque non positiva con lo scudetto distante e un percorso in Champions League che rischia seriamente di chiudersi al termine della prossima partita.

Contro il Newcastle servirà una risposta importante per una squadra che, con la vittoria, avrebbe ancora qualche speranza di andare agli ottavi. Non sarà semplice ottenere un risultato positivo ma Pioli e il suo Milan devono dare una scossa alla loro stagione.