“Nuovo contatto con la Juve”: colpo ‘Galactico’, è un pallino di Allegri

La Juventus sta lavorando sul calciomercato in vista di gennaio ma anche della prossima sessione estiva. Uno dei reparti che vedrà i maggiori cambiamenti sarà il centrocampo, con Giuntoli chiamato a rimpiazzare Fagioli e, soprattutto, Paul Pogba. Per la finestra invernale, come vi sta raccontando Calciomercato.it, il nome più ‘caldo’ resta quello di Kalvin Phillips in uscita dal Manchester City. Per quanto riguarda la prossima stagione, in queste ultime ore è tornato alla ribalta per i bianconeri un nome clamoroso.

Un ‘Galactico’ per Allegri. Anche se in là con gli anni, resta sempre un campionissimo. Uno di quelli che ha contribuito a scrivere la storia del Real nell’ultimo decennio. Toni Kroos, 34 anni il prossimo gennaio ma ancora uno dei pilastri del Madrid sapientemente guidato da Carlo Ancelotti. Segni particolari? Il suo contratto scade a giugno 2024.

Stando a Paolo Paganini di ‘Rai Sport’, il suo agente ha avuto un nuovo contatto con la Juve per parlare del tedesco. L’ex Bayern “è un pallino di Allegri” e – come aggiunge lo stesso Paganini – “potrebbe essere lui il rinforzo di qualità per il centrocampo”.

Juventus, ‘occasione’ Kroos

Forte fisicamente, potente e con una tecnica straordinaria: Kroos è il prototipo del centrocampista perfetto, modernissimo nonostante sia alla fine della sua carriera in cui ha collezionato la bellezza di 31 trofei. Tra questi 1 Mondiale e 5 Champions, una col Bayern Monaco (lasciato nell’estate 2014) e quattro con le ‘Merengues’.

Considerato che verrebbe a zero, per la Juve potrebbe essere un grande affare. Una, se non due stagioni a ottimi livelli può ancora garantirle, anche se Giuntoli e il club appaiono più orientati a ringiovanire la rosa, anche lo stesso centrocampo, al netto del rinnovo – la priorità – di Adrien Rabiot.