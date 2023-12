Nuovo bomber per l’Inter: sorpresa in attacco

Da un lato la corsa scudetto e dall’altro le prossime sessioni di calciomercato: l’Inter pensa al presente ma anche al futuro. Mirino su uno svedese

La stagione dell‘Inter prosegue a gonfie vele, a suon di vittoria sia in campionato che in Champions League. Le cose quindi procedono per il meglio per il club meneghino che con Simone Inzaghi continua la propria programmazione anche del prossimo futuro.

L’obiettivo stagionale è quello di tornare a vincere uno scudetto sfuggito nelle ultime due annate, presentando al contempo un buon percorso europeo come fatto lo scorso anno, nella speranza eventualmente di cambiare l’epilogo finale. La squadra di Inzaghi è quindi ben costruita e ricca di valori in ogni reparto, anche se qualcosa nelle prossime sessioni di mercato potrebbe comunque cambiare.

In attacco in particolare la grande certezza è Lautaro Martinez, con Thuram che gli sta facendo perfettamente da spalla. Meno continui e soggetti a problemi fisici invece Arnautovic e Sanchez, motivo per cui non è da escludere che nelle prossime sessioni di mercato possa arrivare un nuovo attaccante. Un nome particolare, in questo senso, arriva dal Portogallo, da una squadra che ha recentemente incrociato l’Atalanta.

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri osservano Gyökeres

Secondo quanto evidenziato dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, l’Inter starebbe monitorando la situazione del 25enne attaccante dello Sporting CP, Viktor Gyökeres.

Lo svedese, osservato attentamente anche da alcuni club di Premier League, sta mettendo in campo una grande annata a livello personale. Gyökeres ha raccolto finora 15 gol e 7 assist in 17 presenze totali con i lusitani, club che ha puntato su di lui in estate prelevandolo dal Coventry. Una scommessa già vinta visti i numeri del bomber svedese, che avrebbe quindi attirato persino le attenzioni dell’Inter, che per il futuro cerca un attaccante. Il contratto è in scadenza 2028 e il valore ha già superato i 30 milioni.