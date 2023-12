Lazio, la decisione su Vecino: ora è UFFICIALE

Dopo gli eventi dei giorni scorsi, la Lazio ha preso una decisione su Vecino: il comunicato ufficiale dei biancocelesti

Una settimana non banale per la Lazio, che ha battuto di misura Cagliari in campionato e Genoa in Coppa Italia, soffrendo più del previsto, ma portando a casa risultati importanti. E ora prova a siglare il tris in casa del Verona per rilanciarsi definitivamente. Ma ancora con l’eco del caso Vecino, lasciato fuori dai convocati in coppa.

Non è stato chiarito cosa effettivamente abbia portato all’esclusione dell’uruguagio, che nei minuti finali contro i sardi, i pochi che gli erano stati concessi dal tecnico Sarri, non si era espresso su buoni livelli, anzi. Ora, però, il giocatore è stato riaggregato al gruppo. Torna infatti tra i convocati dell’allenatore biancoceleste. Che ritrova anche Zaccagni, Luis Alberto e Casale precedentemente fuori per infortunio.