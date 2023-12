Lazio-Inter, lesione UFFICIALE: salta Champions e big match

Arrivano ancora brutte notizie dall’infermiera della Lazio. Un top è a rischio per la sfida contro l’Inter di settimana prossima

Arriva una doccia fredda per l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri. In un periodo fondamentale per la stagione azzurra, sia in Champions che in campionato, si ferma un top della rosa, che rischia di saltare anche il big match contro l’Inter.

La prima parte di stagione della Lazio non è stata al pari delle aspettative, almeno per quanto riguarda il campionato. In Champions League, invece, gli uomini di Maurizio Sarri sono riusciti, non senza qualche difficoltà, a superare il turno con una giornata d’anticipo. Martedì gli azzurri si giocheranno addirittura il primo posto del girone in casa dell’Atletico Madrid.

L’obbiettivo della Lazio, nelle prossime giornate, è anche quello di recuperare i punti persi in Serie A, per puntare alle prime 4 posizioni. In un momento così delicato della stagione, a una sola settimana dalla sfida all’Olimpico contro l’Inter capolista, arrivano delle brutte notizie dall’infermeria che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Sarri. Gustav Isaksen, infatti, ha riscontrato una lesione della coscia sinistra che lo lascerà lontano dai campi per un po’ di tempo.

Infortunio di Isaksen: i tempi di recupero

L’infortunio di Gustav Isaksen ha scombussolato tutti i piani di Maurizio Sarri, che sarà costretto a correre ai ripari per le prossime partite. Resta in forte dubbio anche la partita contro l’Inter di settimana prossima.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Gustav Isaksen, non hanno portato buone notizie alla Lazio. L’esito è lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra, un infortunio che potrebbe diventare più grave del previsto. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verrano osservate di giorno in giorno, per valutare con esattezza i tempi di recupero. Il danese salterà sicuramente le sfide contro Verona e Atletico Madrid, in forte dubbio anche quella contro l’Inter.