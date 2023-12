Gatti e Kvaratskhelia, ci risiamo: ancora scintille in Juventus-Napoli

Nervi tesi all’Allianz Stadium per Juventus-Napoli tra Kvaratskhelia e Gatti: alta tensione in campo tra i due giocatori come nello scorso campionato

Primo tempo vibrante e con diverse occasioni da ambo le parti nel big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli.

Prima è Vlahovic a sciupare il centro del vantaggio sull’assolo di Chiesa, poi è il Napoli a spaventare Szczesny con Kvaratskhelia e capitan Di Lorenzo. Il polacco risponde presente tra i pali bianconeri, mentre il georgiano sciupa un’occasione clamorosa tutto solo davanti al portiere di casa. Prestazione finora da dimenticare per l’asso del Napoli, piuttosto nervoso anche nella gelida serata torinese. ‘Kvara’ non brilla come nell’ultima stagione e fatica a marcare la differenza per la compagine allenata da Mazzarri. Qualche minuto prima dell’intervallo, il numero 77 azzurro si scontra con Gatti ricordando le ‘storie tese’ dello scorso campionato e il pugno del difensore bianconero al giocatore del Napoli.

Sono sempre scintille tra i due, con il giocatore di Allegri che spinge Kvaratskhelia dopo un contrasto provocando la successiva reazione del georgiano che gli tira il pallone addosso. L’arbitro Orsato estrae il giallo per ‘Kvara’, nessun provvedimento disciplinare invece per Gatti che essendo in diffida avrebbe saltato per squalifica la prossima gara della ‘Vecchia Signora’ casa del Genoa. Gatti e Kvaratskhelkia: sono sempre scintille tra i due negli incroci tra Juve e Napoli.