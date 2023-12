Allegri glissa sullo Scudetto ma alza l’asticella: “Deve migliorare molto”

Juventus-Napoli, le parole di Max Allegri nel post partita della sfida dell’Allianz Stadium. Il tecnico livornese ha affrontato diversi temi

Soffrendo ma riuscendo a non scomporsi anche nei momenti di difficoltà, la Juventus incamera tre punti importanti battendo tra le mura amiche il Napoli di Walter Mazzarri. Grazie a questo successo, la compagine di Allegri balza nuovamente in vetta alla classifica.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Juventus non solo ha offerto la sua disamina sull’incontro, ma anche parlato dei singoli e degli obiettivi stagionali: “Questa è la sera in cui il sogno prende una concretezza diversa? Vincere stasera è stato molto importante, avendo messo il Napoli a meno dodici. Per quanto riguarda i sogni Scudetto, dobbiamo continuare a lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti della partita lavorare nella gestione della palla. Sbagliamo ancora troppo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene soprattutto quando spostiamo palla da una parte e dall’altra. I ragazzi sono stati bravi. Nei momenti di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico; hanno tenuto molto la palla, Grandi occasioni non ne hanno avuto, abbiamo difeso in modo ordinato: è normale che quando sei lì devi avere lo spirito che abbiamo avuto oggi”.

Ti preoccupa di non avere cambi in corsa? Rabiot e Mckennie hanno fatto un lavoro straordinario. Non sempre si possono fare azioni di tre passaggi. Su questo stiamo lavorando. Le soluzioni a metà campo le troviamo; Miretti sta meglio, Cambiaso può fare la mezzala, Weah la settimana prossima rientra.

Juventus-Napoli, Allegri su Vlahovic e Gatti: “Dusan ha fatto bene; Federico deve migliorare”

Allegri ha poi risposto nuovamente alla domanda circa l’ambizione dei suoi ragazzi alla possibile vittoria del campionato. Il tutto contestualizzato nella scelta del tecnico livornese di tenere sempre un profilo basso: “Nella comunicazione interna possiamo anche avere l’ambizione e la voglia di vincere la Scudetto. Dobbiamo pensare a quello che è oggi. Più punti facciamo, più possibilità abbiamo di entrare in Champions e più possibilità abbiamo di rimanere attaccati a quella che oggi è la formazione più forte del campionato”.

Sull’importanza della vittoria e sulla solidità raggiunta: “Per quanto riguarda la compattezza raggiunta, il merito è dei ragazzi, hanno voglia. Il gruppo è molto umile, sappiamo quali sono i nostri limiti. Dobbiamo migliorare su alcune fasi della partita. Il fatto che non ci scomponiamo è già un passo in avanti. Gli Scudetti si vincono anche con partite come queste? Normale che gli scontri diretti hanno un peso, così come il confronto con il Genoa. Nel calcio in un attimo vivi momenti esaltanti ed altri di depressione. Bisogna mantenere equilibrio. Ci stiamo allenando per questo. Dopo l’errore del contropiede, la squadra non si è scomposta. Segno di maturità e convinzione. Nella squadra c’è grande voglia di migliorare”.

Infine una battuta sulle prove di Vlahovic, Chiesa e Gatti e sui margini di crescita di quest’ultimo: “Stasera Vlahovic ha fatto veramente una bella partita, dominando l’avversario. Nel primo tempo Chiesa ha fatto molto bene. Per quanto riguarda i gregari, la Juve ha nel DNA il fatto di fare partite sofferte. Su Gatti sono molto contento del gol, ma a livello difensivo deve migliorare molto”.