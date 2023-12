Allegri accende Juventus-Napoli: “Non ci ho pensato”

Massimiliano Allegri accende Juventus-Napoli a poche ore dal calcio d’inizio. Dalla scelta di Mazzarri alla crescita di Bremer per lasciarsi alle spalle la scorsa stagione

Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Napoli che potrebbe cambiare le sorti della lotta Scudetto. L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita, accendendo di fatto la rivalità.

Dopo la vittoria all’ultimo minuto in casa del Monza la scorsa settimana, la Juventus proverà a proseguire la corsa Scudetto contro il Napoli. L’obbiettivo è quello di portare a casa punti per continuare l’inseguimento all’Inter, sperando anche in un passo falso dei nerazzurri contro l’Udinese. Vera e propria prova di maturità per i bianconeri, che potranno analizzare le differenze con le brutte sconfitte della scorsa stagione contro i partenopei.

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, a poche ore del calcio d’inizio è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida. Il primo commento del tecnico livornese è proprio andato agli ultimi incontri contro il Napoli: “Non ho pensato alle due partite dello scorso anno. Questa è un’altra stagione e siamo partiti in modo diverso. Sappiamo comunque che affrontiamo una squadra sempre molto forte”.

Allegri si è poi espresso sull’arrivo di Mazzarri sulla panchina dei partenopei: “Il presidente De Laurentiis ha scelto quello che secondo lui era il miglior allenatore per il Napoli in questo momento”. Ha poi anche parlato del cambio di gioco e di mentalità degli azzurri, dall’approdo del tecnico ex Cagliari: “Ora, però, è ancora troppo presto per vedere le differenze tra la squadra di Garcia e quella di Mazzarri. In ogni caso hanno sempre una struttura di giocatori con delle qualità”.

Allegri esalta Bremer: “E’ cresciuto in personalità e sicurezza”

Allegri si è poi voluto concertare anche sul livello della sua rosa, dal miglioramento di Bremer, al rigorista della squadra, dopo l’errore dal dischetto di Vlahovic a Monza. Non mancano anche le riflessioni sulla lotta Scudetto.

Massimiliano Allegri ha speso poi delle parole per la lotta Scudetto: “Il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti in ballo. Anche vincendo non è detto che il Napoli venga estromesso dalla lotta al primo posto, per il momento dobbiamo pensare a far bene domani”. Il tecnico della Juventus ha commentato anche l’importanza degli scontri diretti: “Pesano molto, ma bisogna considerare che le seconde dodici hanno fatto 17 punti in più dell’anno scorso, rispetto alle prime otto”.

Successivamente, c’è stato tempo anche per parlare del livello della rosa: “Bremer, rispetto alle sfide della scorsa stagione, è cresciuto tanto in personalità e sicurezza, come è normale che sia dopo un anno di Juventus. Nonostante questo ha ancora un margine di miglioramento spaventoso”. Infine Allegri ha commentato la scelta del rigorista: “Vlahovic i rigori li ha sempre tirati, li ha sbagliati e li ha fatti. Poi bisogna vedere il momento della partita e li decideremo”.