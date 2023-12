Addio Juve, è scontro totale: derby di mercato

Si accende la rivalità tra le due formazioni per il grande obiettivo di mercato

Brutte notizie per la Juventus in arrivo dal mercato. A meno di un mese dall’apertura della finestra invernale, il club bianconero sta infatti riorganizzando le idee per cercare di intervenire e migliorare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, soprattutto in mezzo al campo dove il tecnico ha perso diversi uomini negli ultimi mesi.

In particolare, l’allenatore toscano non potrà fare affidamento su due centrocampisti fuori per squalifica: Paul Pogba a causa della positività riscontrata lo scorso settembre al testosterone, e Nicolò Fagioli per il coinvolgimento nel caso scommesse. Un reparto che, considerate le premesse, con ogni probabilità vedrà arrivare dei rinforzi. Su tutti, come anticipato dalla nostra redazione, si punta al prestito fino a giugno di Kalvin Phillips dal Manchester City.

Un altro reparto in cui Cristiano Giuntoli potrebbe intervenire, visti i tanti infortuni accusati in questa prima parte di stagione, riguarda la difesa. A tal proposito, nelle scorse settimane era stato accostato un giovanissimo profilo ai bianconeri dal campionato francese. Stiamo parlando di Leny Yoro, difensore classe 2005 legato al Lille da una clausola rescissoria particolarmente appetibile, pari a 10 milioni di euro.

Calciomercato Juve, derby di Manchester per Leny Yoro

Dopo un primo interesse da parte del Paris Saint Germain al difensore cercato dalla Juventus per gennaio, sarebbero spuntate altre due concorrenti.

Come riportato dal diario spagnolo ‘AS’, anche Manchester United e City sarebbero sulle tracce del centrale di difesa. Dopo un primo passo effettuato dai ‘Red Devils’, anche i diretti rivali hanno deciso di inserirsi ufficialmente nella corsa al calciatore. Va ricordato che, per strapparlo al Lille, sarà sufficiente pagare la clausola rescissoria da 10 milioni di euro presente sul contratto. Una cifra che, conoscendo l’ampia disponibilità economica delle casse dei club in bagarre, non dovrebbe affatto rappresentare un ostacolo. Decisivo, in tal senso, sarà dunque il tempismo: chi riuscirà ad anticipare la propria mossa, si aggiudicherà il talento di Leny Yoro.