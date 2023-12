Rottura del crociato e campionato finito: addio a fine anno

Rottura del crociato e stagione finita: brutte notizie per il difensore e per l’allenatore che dovrà fare a meno di un titolare

Un altro infortunio per il difensore che rischia di tornare in campo solo nel corso della prossima stagione: tegola pesantissima per l’allenatore in vista dei prossimi impegni.

Brutte notizie per il Liverpool di Jurgen Klopp: il tecnico dei Reds dovrà fare a meno di Joel Matip, difensore camerunense infortunatosi domenica scorsa nella partita vinta per 4-3 ai danni del Fulham. Il giocatore ex Schalke 04 ha lasciato il campo dopo sessantanove minuti di gioco e ha già saltato la sfida di ieri con lo Sheffield United.

Nelle scorse ore è stato lo stesso Jurgen Klopp a fornire importanti aggiornamenti in merito alle condizioni del difensore classe ’91, il quale ha riportato una lesione dei legamenti crociati. Dopo la sfida di Premier League, Klopp ha spiegato che “quando il medico arriva e dice ‘non sembra niente di buono, ma dobbiamo aspettare la risonanza’, ma la scansione non arriva, puoi immaginare che non sia una buona notizia”.

Liverpool, tegola Matip per Klopp: stagione finita

Jurgen Klopp ha spiegato che nel corso della sua carriera non gli è mai capitato “che qualcuno sbagliasse diagnosi, questo non accadrà”.

Non si tratta del primo infortunio rimediato da Joel Matip nel corso della sua carriera, ma è la prima volta che incorre in un problema fisico di questo tipo. E quella di domenica scorsa col Fulham potrebbe essere stata la sua ultima partita con il Liverpool, essendo in scadenza di contratto con i Reds e considerando che dopo l’infortunio potrebbe essere costretto a tornare in campo solo nel corso della prossima stagione quando potrebbe ritrovarsi a vestire la maglia di un altro club.

Arrivato al Liverpool nel 2016 dallo Schalke 04 a parametro zero, in questi anni il difensore di origini tedesche ha giocato oltre 200 partite con la maglia dei Reds, realizzando undici gol e sei assist e contribuendo alla conquista di un campionato, una Champions League, una FA Cup, una Coppa di Lega inglese e ancora un mondiale per club e una supercoppa europea.