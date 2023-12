Calvario bianconero infinito: la scelta è drastica, non si può fare altrimenti

Il calvario di un giocatore bianconero non sembra essere ancora finito: la società è pronta a prendere una decisione drastica sul suo futuro?

Poteva essere il calciatore in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alla squadra, ma un terribile infortunio lo ha di fatto bloccato senza dargli mai la possibilità di essere parte della stagione. Gerard Deulofeu combatte con i suoi demoni, con quel problema al ginocchio destro che non sembra dargli pace.

Se, infatti, la riabilitazione non sembra andare come dovrebbe, dall’altra parte c’è chi si chiede che cosa deciderà di fare l’Udinese con lui. Il suo contratto, infatti, scade nel 2026, ma dati i numerosissimi infortuni e problemi fisici, la compagine di proprietà dei Pozzo potrebbe adottare una decisione drastica.

Intanto il ragazzo, con un passato tra Milan, Everton, Watford e Barcellona, continua il suo iter riabilitativo nella speranza di poter rientrare al più presto in campo a dare una mano ai suoi compagni. Ai microfoni di Relevo, infatti, il ragazzo ha dichiarato che si sta impegnando davvero tantissimo, cercando di dare il massimo ogni giorno, senza mai tirarsi indietro. La sofferenza, però, è tanta, come del resto è anche normale che sia. Al momento, però, una data chiara e certa del suo rientro non c’è ancora.

Udinese, Deulofeu quando rientra? Le sue condizioni

Il destino di Gerard Deulofeu è appeso ad un filo, sebbene l’Udinese non abbia mai espresso in tal senso nessuna posizione a riguardo: tutti attendono il suo rientro trepidamente, sebbene non sembra dietro l’angolo.

L’idea di una risoluzione del contratto è un’opzione possibile che, tuttavia, tutti si augurano non diventi realtà. Da questo punto di vista il regolamento parla chiaro: se un calciatore rimane ai box per un lasso di tempo maggiore di nove mesi, la società ha la possibilità di chiedere al CA la risoluzione del contratto.

Il ragazzo, anche sui social, non smette di giurare fedeltà all’Udinese, con i tifosi che, tra le fila dei commenti, si augurano una pronta guarigione e di rivederlo presto in campo.