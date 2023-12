Milan, da imprescindibile a ceduto: la parabola discendente di Krunic

Il futuro del centrocampista bosniaco è davvero segnato: lo aspetta un ricco contratto in Turchia. Addio al Diavolo

Da pedina fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli a partente già a gennaio. Per Rade Krunic tutto è cambiato in pochi mesi e ora l’addio appare davvero ad un passo.

In estate è stato di fatto il tecnico del Milan a bloccare la sua cessione, ritenendo il calciatore imprescindibile per la sua formazione. E così, infatti, è stato: il bosniaco è stato il perno del centrocampo a tre di inizio stagione e tutto lasciava pensare che ben presto sarebbe arrivata la fumata bianca per il rinnovo. L’accordo per prolungare il contratto, in scadenza nel 2025, non è pero mai arrivato, nonostante la volontà delle parti.

Troppo bassa l’offerta del Diavolo, con Krunic che ha tra le mani una proposta decisamente più alta proveniente dalla Turchia. E’ da questa estate, d’altronde, che il Fenerbahce corteggia il bosniaco. Un corteggiamento che a gennaio potrebbe andare finalmente in porto. In Turchia ne sono convinti.

Calciomercato Milan, Krunic in Turchia: accordo tra le parti

Di certo non c’è alcun problema tra Krunic e il club di Istanbul (è pronto un contratto da 3/3,5 milioni di euro), ma il Fenerbahce adesso deve presentare un’offerta convincente al Milan, che ancora non è arrivata.

La sensazione è che l’affare possa andare in porto per una cifra molto più bassa dei 10 milioni (anche meno della metà), con la quale in estate il Diavolo avrebbe ceduto il suo giocatore. Oggi con il ritorno di Ismaël Bennacer, e la crescita di Reijnders, Loftus e Musah, che di fatto sono diventati i titolari del centrocampo del Milan, lasciare andare Krunic è davvero molto più facile. Il futuro di Krunic, dunque, appare ormai segnato e il fatto che nelle ultime partite Pioli abbia scelto anche Pobega e Adli, anziché il bosniaco, è un segnale più che chiaro.