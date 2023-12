Le big e l’approdo in prima squadra: Knezovic show al Sassuolo

Con una tripletta, il talento croato ha trascinato i neroverdi di Bigica nella sfida contro la Cremonese valevole per gli ottavi di Coppa Italia

Ne sentiremo parlare. Anzi, più giusto usare il presente visto che Borna Knezovic continua a fare sfracelli nella Primavera del Sassuolo. Ieri il talento croato ha messo a segno una tripletta nella sfida (3-1 per i neroverdi) contro la Cremonese valevole per gli ottavi di Coppa Italia.

Il diciottenne ha trascinato gli emiliani alla vittoria, oltre al tris una prestazione da campione in erba. L’ex Cibalia non è più una sorpresa, bensì una conferma.

Anche in campionato sta giocando alla grande, con la squadra di Bigica non a caso seconda in campionato con 25 punti, appena uno in meno della capolista Inter.

Trequartista e seconda punta, ma con il killer instinct da centravanti, il classe 2005 è il fiore all’occhiello della Primavera neroverde.

Il potenziale è enorme, tanto è vero che su di lui hanno già messo gli occhi i grandi club. L’approdo in prima squadra potrebbe avvenire presto.