La Coppa Italia lo consacra: mezza Serie A è pazza di lui

La Coppa Italia ha consacrato definitivamente un grande talento che si è messo in mostra in questa competizione: piace a tanti in Serie A.

La serata di ieri non è andata come sperava il Parma che, nonostante un’ottima prestazione, si è dovuta arrendere ai calci di rigore contro la Fiorentina. Dopo essere passata in vantaggio con uno splendido con di Bernabé, infatti, i ducali hanno trovato subito il raddoppio con un tap-in vincente di Bony.

A pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari, però, la Viola ha riacceso la luce, accorciando le distanze con Nzola e, ad un minuto dal novantesimo, con Sottil su rigore. Dopo i supplementari la lotteria dei tiri dal dischetto ha premiato la compagine di Italiano, tuttavia tutti non hanno potuto fare a meno di notare un calciatore della squadra militante in Serie B che ha attirato l’attenzione.

Stiamo proprio parlando del primo marcatore della serata, quel Bernabé che sta facendo parlare di sè in cadetteria ed ha attirato, con le sue prestazioni, l’interesse di mezza Serie A. Ecco i club italiani interessati ai quali si potrebbe aggiungere -di nuovo- una pista inglese che in estate sembrava caldissima.

Parma, Bernabé seguito da Genoa e Sassuolo: attenzione alla pista Leicester

Il centrocampista classe 2001 del Parma, prodotto del settore giovanile del Manchester City, piace e non poco a tanti club di Serie A. Dopo circa due anni e mezzo in cadetteria, infatti, forse per lui potrebbero spalancarsi le porte di una promozione, fermo restando che il suo contratto con il club scadrà nel 2027.

In tal senso, Genoa e Sassuolo sono i club che hanno dimostrato in estate più interesse nei confronti del ragazzo, come riporta Il Secolo XIX, ma occhio alla pista Leicester che a luglio sembrava poter essere battuta, salvo poi arenarsi. Un ritorno di fiamma potrebbe essere possibile.

Con i suoi 4 gol e 3 assist in stagione, Bernabé oltre alla sua duttilità tattica (è in grado di ricoprire sostanzialmente tutti i ruoli della mediana, dalla cabina di regia fino all’interno, ma anche sulla trequarti), il suo mancino educato sta facendo sognare i tifosi del Parma da ormai tre stagioni. Il prezzo per averlo? Sei milioni di euro, ma non è da escludere che possa aumentare mese dopo mese. A gennaio, però, lo spagnolo è blindato: a giugno l’asta potrebbe iniziare.